Министерство обороны США объявило корпорацию Anthropic неблагонадёжным поставщиком и требует отказаться от использования её ИИ-модели Claude в течение шести месяцев. Причиной стала категорическая позиция компании, запрещающая применение технологии для массового слежения за гражданами и автономных вооружённых систем без человеческого управления. Несмотря на контракт на $200 млн, Пентагон не смог принудить Anthropic к уступкам и теперь ищет альтернативы среди других разработчиков.

Anthropic остаётся единственным подрядчиком с одобренной для засекреченных ведомственных систем моделью Claude. Однако отказ предоставить военным право неограниченного использования своих ИИ-решений вызвал жёсткую реакцию. Министерство обороны внесло компанию в «чёрный список» — традиционно в него попадают фирмы с подозрительными связями или, как в этом случае, непокорные подрядчики. Прессинг и переговоры не принесли результата, а президент страны потребовал немедленного разрыва любых контрактов с Anthropic.

Согласно источникам, Пентагон намерен заменить Claude на ИИ-решения OpenAI, несмотря на схожие ограничения в области военного и разведывательного применения. Переход будет сопровождаться требованием от подрядчиков доказать отказ от услуг Anthropic. Представители отрасли отмечают, что технически Claude показывает хорошие результаты, поэтому предстоящие перемены вызывают у военных дискомфорт.

Верховное руководство Пентагона критикует генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, обвиняя его в опасном высокомерии и угрозе национальной безопасности. В то же время стартап Илона Маска xAI получил контракт на внедрение модели Grok в секретных системах ведомства, однако эксперты сомневаются, что это решение полноценно заменит Claude.

Модели Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI уже применяются в армейских задачах общего профиля, и Пентагон намерен активизировать сотрудничество с этими компаниями для расширения использования их ИИ в засекреченных сферах. В то же время сотрудники Google, OpenAI и сторонники Anthropic устраивают акции и петиции в знак протеста против действий военного ведомства.



