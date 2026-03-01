Появились официальные рендеры Motorola Edge 70 Fusion+, ожидаемого старшего брата стандартной модели Edge 70 Fusion, запуск которой запланирован на 2 марта на выставке MWC 2026. Помимо дизайна, разобраны ключевые характеристики, отличающие Plus-версию от базовой.

Главная визуальная фишка — 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и радиусом закругления по краям. Обновление частоты до 144 Гц сочетается с защитой Corning Gorilla Glass 7i и классами защиты IP68 и IP69 от пыли и влаги — с таким телефоном можно не бояться дождя и даже водных аттракционов.

В плане памяти ожидаются варианты с 8 и 12 ГБ ОЗУ в паре с накопителями на 256 или 512 ГБ. Увеличенная батарея на 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт — это заметный шаг вперёд по автономности по сравнению со многими конкурентами в среднеценовом сегменте.

Камеры — отдельная история. В плюсовой конфигурации три сенсора по 50 МП: фронтальная, основная сзади и ультраширокоугольная. Для сравнения у базовой модели фронтальная камера 32 МП, а широкоугольная всего 13 МП. Такое решение обещает существенно улучшенное качество фото и видео для любителей мобильной съёмки.

Дизайн не кардинально изменился, устройство будет предлагаться в четырёх цветах — Pantone Blue Surf, Orient Blue, Sporting Green и Silhouette — с текстурированной задней панелью, напоминающей комбинацию нейлона и льна. Внешне аппарат сохранит лёгкость фирменного стиля Motorola.





Сам Snapdragon 7s Gen 4 — процессор, который получит стандартный Edge 70 Fusion, в Plus-версии пока не подтверждён официально, равно как и подробности программного обеспечения — известно только, что смартфоны выйдут с Android 16, а в некоторых регионах уже тестируется бета Android 17.

Цена Edge 70 Fusion+ и другие детали будут известны ближе к релизу. Впрочем, устройство уже сейчас выглядит убедительным конкурентом в своём сегменте, особенно с акцентом на камеры и батарею.