Honor представила MagicPad 4 — новый планшет, который претендует на звание самого тонкого в мире с толщиной всего 4,8 мм. Эта модель выделяется не только ультратонким корпусом, но и серьёзными обновлениями в дисплее и производительности, обещая пользователям топовый опыт в компактном формате.

Дисплей, вес и дизайн Honor MagicPad 4

Основной козырь планшета — 12,3-дюймовый OLED-экран с разрешением 3000 × 1920 пикселей и пиковым HDR-яркостью 2400 нит. Обновление достигает 165 Гц с адаптивной частотой, что обеспечивает плавность анимаций и комфорт при играх или прокрутке страниц. Несмотря на высочайшую тонкость, MagicPad 4 весит примерно 450 граммов и имеет габариты 273,4 × 178,8 мм — впечатляющие показатели для такого экрана.

Мощность, камеры и коммуникации

Планшет работает на базе Snapdragon 8 Gen 5 — одной из самых производительных мобильных платформ 2026 года, вкупе с 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенного накопителя. MagicOS 10 под капотом основана на Android 16, что даёт свежее и быстрое программное обеспечение. За автономность отвечает батарея на 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Камерный арсенал представлен 13-МП тыльной камерой с автофокусом и 9-МП фронталкой для видеозвонков. Такой набор сегодня ожидают в премиальном сегменте планшетов.

Honor оснастила MagicPad 4 Wi-Fi 7 с 2×2 MIMO и Bluetooth 6.0 с поддержкой высококачественных аудиокодеков. Режим ПК с рабочим столом и поддержка клавиатур и стилусов делают устройство привлекательным для продуктивной работы и творчества.





Цена, цветовые версии и перспективы

Honor официально представит MagicPad 4 на MWC 2026, но подробности о цене и доступности, в том числе на индийском рынке, пока не раскрыты. Планшет будет доступен в сером и белом цветах. Его уникальная толщина и продвинутые характеристики делают MagicPad 4 серьёзным конкурентом среди моделей Samsung и Apple, где ставка всё больше делается на баланс между портативностью и мощностью.