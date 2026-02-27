Samsung обновила камеру в серии Galaxy S26: Motion Photos получили «Auto»‑режим, который сам решает, когда сохранять короткое видео вместе с фотографией, а флагманская модель Ultra получила Horizon Lock — электронную систему, удерживающую горизон в кадре даже при сильном вращении корпуса.

Auto‑режим Motion Photos

Раньше на Android motion photos работали как простой тумблер: либо вы всегда сохраняли короткий клип вместе со снимком, либо нет. Auto‑режим меняет логику. Телефон сам сохраняет motion photo только когда в кадре есть движение, но при обнаружении лиц или домашних животных он сохранит клип всегда, даже если заметного движения нет.

Практическая польза очевидна: motion photos занимают в 2-3 раза больше места, чем обычные снимки, поэтому захламлять хранилище короткими видео для каждого пейзажа не нужно. Ограничение на людей и питомцев оставляет «живые» файлы там, где вы действительно хотите их пересматривать, и помогает экономить пространство.

Когда сохраняется motion photo: при движении в сцене или при обнаружении лица/питомца;

Настройки звука: звук камеры для motion photos можно поменять или отключить;

Похожая логика уже есть в телефонах Pixel; Samsung адаптирует её в One UI 8.5.

Horizon Lock на Galaxy S26 Ultra

Horizon Lock — приём, знакомый владельцам action‑камер и некоторым смартфонам: он сохраняет линию горизонта ровной, даже если вы резко наклоняете или проворачиваете устройство. На S26 Ultra реализация выглядит очень плавной: кадр остаётся «заблокированным» и напоминает съёмку с карданом или гимбалом.

Поскольку в аппаратной части тыльной камеры Ultra заметных изменений нет, функция опирается на более быстрый ISP и вычислительные возможности платформы Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это даёт плавную электронную стабилизацию и выравнивание горизонта без дополнительной механики.





Минус для владельцев прошлогодних флагманов: Horizon Lock, вероятно, привязан к возможностям нового чипа и не появится на S25 Ultra и других устройствах 2025 года, тогда как Auto‑режим Motion Photos, встроенный в One UI 8.5, может прийти и на старые модели.

Когда One UI 8.5 придёт на S25 и Z Fold 7

Обновления интерфейса включают и улучшения камеры, поэтому часть новшеств — например, Auto для Motion Photos и настройка звуков — теоретически может появиться в прошивке для S25 и Z Fold 7. Но функции, завязанные на возможностях ISP и вычислительной фотообработке нового чипа, скорее всего, останутся эксклюзивом для устройств с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Остаётся наблюдать: Samsung может «разнести» обновления по категориям — софт для всех и продвинутые алгоритмы только для новых чипов — и таким образом одновременно порадовать часть пользователей и поддержать стимул для апгрейда.