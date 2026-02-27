В первые дни после презентации Galaxy S26 серия уже прошла первые бенчмарки — и самое заметное: процессор Exynos 2600 держится вровень со Snapdragon 8 Elite Gen 5. Речь не о параде цифр, а о реальном сокращении разрыва по CPU и даже о лёгком превосходстве Exynos по GPU в OpenCL, что ставит под сомнение давнее представление о заметном преимуществе Qualcomm в версиях для флагманов Samsung.

Geekbench 6 результаты Galaxy S26

В Geekbench 6 Galaxy S26 Ultra с «для Galaxy» версией Snapdragon показал 3 670 и 3 724 в single-core и 10 981 и 11 237 в multi-core — это ожидаемо высокие результаты для настроенных под Samsung чипов. Galaxy S26+ на базе Exynos 2600 выдал 3 105-3 197 в single-core и 10 444-11 012 в multi-core. Формально Snapdragon сильнее в одноядерных задачах примерно на 10-18% — заметно, но не драматично.

Интереснее график GPU: в OpenCL Exynos 2600 получил 24 240 баллов против 24 152 у Snapdragon — небольшое преимущество, но символичное. Исторически Exynos отставал не только по пиковой мощности, но и по стабильности GPU при длительных нагрузках, и если эти результаты подтвердятся в длительных игровых сессиях и тестах на троттлинг, восприятие версии «Exynos» может измениться.

На это влияет сразу два фактора: Exynos 2600 — первый массовый чип Samsung на 2 нм GAA, тогда как Snapdragon продолжает выпускаться на зрелом 3 нм узле TSMC. Технологический рывок Samsung Foundry виден в цифрах: более компактный техпроцесс даёт потенциал для лучшей плотности транзисторов и эффективности, но реальные выгоды зависят от архитектуры ядра и настройки энергопотребления.

Нельзя забывать и коммерческий контекст: Snapdragon в S‑серии получает «for Galaxy» версии с повышенными тактовыми частотами и более агрессивным профилем производительности — это даёт Qualcomm преимущество в коротких тестах. Но если Samsung через Exynos добьётся сопоставимой устойчивости и энергоэффективности, то для потребителя это будет чистая выгода: меньше разницы между регионами и больше конкуренции внутри самой линейки.





Пока же остаётся важный вопрос: как ведут себя чипы при длительной нагрузке и в реальных сценариях — игры, рендеринг, многозадачность и энергопотребление. Первые синтетические замеры дают основу для оптимизма по части развёрнутого производства 2 нм GAA у Samsung, но финальное суждение отложено до полных обзоров с замерами троттлинга и автономности.

Чего ждать от Galaxy S26 в реальных задачах

Если Exynos подтвердит баланс мощности и энергопотребления в реальных тестах, Samsung выиграет в репутационном плане: речь не только о скорости, но и о независимости от внешних поставщиков. Потребителям это даст более предсказуемый опыт вне зависимости от региона. Если же троттлинг и энергопотребление у Exynos окажутся хуже, разрыв останется и снова решающим станет не пик в бенчмарке, а устойчивость под нагрузкой.

Ожидаем полноценные обзоры: они окончательно ответят, насколько эти первые числа отражают повседневную производительность, и станут ли результаты Exynos 2600 началом новой главы в соперничестве чипов для Android‑флагманов.