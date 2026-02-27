Компания Block, которую соосновал Джек Дорси, объявила о сокращении почти половины сотрудников — штат должен упасть с 10 000 до менее чем 6 000 человек — и объяснила эти увольнения тем, что искусственный интеллект «фундаментально меняет то, как строят и управляют компаниями». Организация готова потратить до $500 млн (£370 млн) на реструктуризацию; после объявления акции Block выросли более чем на 20% в внебиржевых торгах.

«Я не думаю, что мы рано пришли к этому осознанию. Думаю, большинство компаний опаздывают» Джек Дорси, сооснователь Block

Сколько сотрудников сократят в Block

В письме акционерам и в финансовом отчёте Block объявила, что после очередного раунда увольнений штат сократится с примерно 10 000 до менее чем 6 000 человек. Это не первая волна сокращений в компании: с 2024 года Block уже проводила несколько сокращений, но впервые прямо указывает на ИИ как на причину реструктуризации.

Штат: ~10 000 → <6 000

Реструктуризация: до $500 млн (£370 млн)

Акции: + более 20% в внебиржевых торгах после объявления

Бренды в группе: Square, Cash App, Tidal

Почему Block ссылается на ИИ

Дорси утверждает, что новые ИИ‑инструменты меняют объём работ: проекты, которые раньше требовали больших команд, теперь могут выполнять значительно меньшие группы специалистов с помощью автоматизированных генераторов кода и ассистентов разработки. В заявлении он предсказал, что в течение года большинство компаний примут похожие структурные решения.

Тенденция уже заметна у других крупных игроков: Meta*, Microsoft, Google и Amazon смещают приоритеты в сторону больших инвестиций в ИИ и параллельно оптимизируют затраты. Технологии, такие как GitHub Copilot, OpenAI Codex или Anthropic Claude Code, уже автоматизируют часть рутинной работы разработчиков — это снижает потребность в некоторых ролях, но одновременно повышает спрос на специалистов по ИИ и интеграции.

Кому выгодно и кто теряет

Краткосрочно выиграли акционеры: оптимизация расходов и обещание «более эффективной» структуры часто воспринимаются рынком положительно — и акции Block подтвердили это. В долгосрочной перспективе выигрывают компании, которые успеют внедрить ИИ в продукты и процессы раньше конкурентов и при этом удержат ключевых специалистов.





Проигрывают сотрудники, чьи функции оказываются автоматизируемыми: тестировщики, часть бэкенда, рутинные аналитические роли. Кроме того, растёт неопределённость на рынке труда — работодатели будут требовать новых навыков, а программы переквалификации ещё не догоняют темп изменений.

Чего ждать дальше

Ожидать можно волны похожих заявлений от других компаний: часть руководителей предпочитает заранее показать инвесторам, что сокращения — это стратегический шаг в направлении ИИ. Для сотрудников и соискателей важно следить не только за сокращениями, но и за новым спросом: вакансии по интеграции ИИ, машинному обучению и продуктовой аналитике растут. Вопрос в том, насколько быстро рынок труда и образовательные программы адаптируются к новым требованиям — и останутся ли социальные механизмы поддержки уволенных в таком темпе трансформации.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.