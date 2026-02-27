Huawei представила наушники FreeBuds Pro 5 — премиальную модель с двойной акустической системой, усиленным шумоподавлением и поддержкой высококачественных кодеков. Устройство выделяется «алмазной» отделкой корпусов, металлическим кольцом на стебельке и четырьмя цветовыми версиями; европейская цена установлена в €199/£180 с временной скидкой €30/£30 при заказе в официальном магазине.

По форм-фактору это внутриканальные наушники со сменными силиконовыми насадками и стебельковой конструкцией: каждый вкладыш весит 5,5 грамма, габариты 29,1 × 21,8 × 23,7 мм, кейс — 43 грамма при размерах 65,50 × 46,70 × 22,98 мм. Доступные цвета: Snowy White, Frost Silver, Azure Sky и Earth Gold.

Аудио и шумоподавление

Huawei ставит на двойное решение: «ультра-линейная» низкочастотная магнито-резонансная ячейка и ультратонкий микропланарный твитер. По заявлению производителя, басовый драйвер достигает 10 Гц, а твитер вытягивает частоты до 48 кГц — формула, рассчитанная на более плотный низ и «высокую» детализацию. Такое сочетание редко встречается в полностью беспроводных наушниках и явно адресовано тем, кто слушает разные жанры и обращает внимание на сцену и разрешение.

Система активного шумоподавления — двойная, двухканальная: наушники генерируют встречные звуковые волны и дополнительно используют обновлённые микрофоны и сопроцессор Kirin A3 для обработки окружения. Huawei утверждает, что эффективность выросла в три раза по сравнению с предыдущей моделью, а голос при звонках остаётся разборчивым даже в условиях шума до 100 дБ и ветра до 10 м/с. Для тех, кто не хочет полной изоляции, есть режим Alert Mode, пропускающий важные звуки.

Кодеки и автономность

FreeBuds Pro 5 поддерживают AAC, SBC, LDAC и фирменный L2HC, а также технологию NearLink от Huawei, обещающую «без потерь» при скорости до 4,6 Мбит/с в подходящих условиях. Каждый вкладыш оснащён батареей 60 мА·ч, в кейсе лежит 537 мА·ч; производитель называет до 9 часов воспроизведения без ANC и около 6 часов с включённым шумоподавлением.





Вес вкладыша: 5,5 г

Габариты вкладыша: 29,1 × 21,8 × 23,7 мм

Кейс: 43 г, 65,50 × 46,70 × 22,98 мм

Батареи: 60 мА·ч (каждый вкладыш) / 537 мА·ч (кейс)

Кодеки: AAC, SBC, LDAC, L2HC; NearLink до 4,6 Мбит/с

Шумоподавление: двойное, двухканальное

Защита: IP67

Цена в Европе: €199/£180 (скидка €30/£30 в официальном магазине)

IP67 — заметное преимущество: это защита от пыли и погружения в воду, тогда как у многих премиальных конкурентов встречается только защита от брызг. Такое решение расширяет сценарии использования — от спорта на улице до поездок в дождь.

Что дальше для FreeBuds Pro 5

Huawei собрала в одной модели самые модные пункты спецификации: двойной драйвер, высокие частоты твитера, продвинутое шумоподавление и широкая поддержка кодеков. Вопрос в том, оправдает ли это покупку реальная совместимость с источниками: LDAC и NearLink работают по-разному на смартфонах других брендов, и для аудиофилов решающую роль сыграет не только заявленная частотная характеристика, но и профили воспроизведения в актуальных приложениях. Следите за тестами в реальных условиях — там станет видно, насколько новая звуковая схема и ANC дают прирост по сравнению с предыдущими моделями и прямыми конкурентами.