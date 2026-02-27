Samsung подтвердила: функция Privacy Display в панели Flex Magic Pixel OLED изначально готовилась к выпуску вместе с Galaxy S25 Ultra, но из‑за технических проблем её релиз отложили на год, и она дебютировала только в Galaxy S26 Ultra.

Идея экрана, который скрывает содержимое при взгляде сбоку, возникла у инженера компании три-четыре года назад. Разработкой занимались Samsung MX и подразделение Samsung Display; задержка связана с решением «последних задач», как пояснил операционный директор Samsung MX в интервью Bloomberg. Компания уже говорит о планах распространить технологию на более доступные модели и адаптировать её для складных устройств серии Galaxy Z.

«Наша цель — иметь это, если честно, в S25 Ultra. Мы были почти там. Но пришлось решить пару последних задач. Поэтому мы взяли ещё год, чтобы довести всё до конца. Это был довольно долгий путь.» Вон-Джун Чой — операционный директор Samsung MX

Что такое Privacy Display

Privacy Display — аппаратное решение в панели Flex Magic Pixel OLED, которое резко ограничивает угол обзора: при взгляде сбоку экран выглядит затемнённым или нечитаемым. Это не фильтр на стекле и не программный «режим приватности», а встроенная особенность пиксельной структуры и оптики матрицы.

Дебют: Galaxy S26 Ultra.

Изначально планировалось для Galaxy S25 Ultra, но релиз отложили из‑за технических сложностей.

Разработка велась Samsung MX совместно с Samsung Display.

Компания планирует масштабировать технологию на более дешёвые модели и адаптировать для Galaxy Z.

Кто ещё делает экраны с защитой от подглядывания

Встроенные аппаратные средства против подглядывания знакомы по ноутбукам: у некоторых бизнес‑моделей Lenovo и HP есть экраны с защитой от бокового просмотра (например, HP SureView). Для смартфонов привычнее сторонние антишпион‑плёнки или программные приёмы, но редкие производители пытались делать это на уровне панели. Появление у Samsung массового аппаратного решения меняет ситуацию: если технология покажет приемлемую яркость и себестоимость, её быстро возьмут в расчёт конкуренты и производители аксессуаров потеряют часть спроса.

Куда пойдёт Privacy Display

Сама по себе задержка говорит о том, что массовое внедрение требует компромиссов: уменьшение угла обзора часто идёт в паре с потерей яркости, изменением цветопередачи и трудностями с браком на производстве. Если Samsung решит эти задачи и распространит технологию на более дешёвые панели, она станет стандартной опцией в премиуме и «премиуме-плюс». Для складных телефонов придётся перерабатывать оптику под гибкий слой — это отдельная инженерная глава, поэтому сроки появления Privacy Display в Galaxy Z вряд ли будут короткими.



