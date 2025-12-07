Ayaneo выпустила лимитированную версию своей вертикальной портативной консоли Pocket DMG. Новинка получила название Pocket DMG Silver Limited Edition и отличается полированным серебристым корпусом. В основе лежит платформа Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Стоимость версии начинается от $339.

Серебристый вариант присоединился к уже существующим цветам Arctic Black, Moon White и Retro Color, но выделяется металлическим оформлением. Это не новое поколение устройства, а именно новый цветовой вариант, причём с более низкой стартовой ценой и дополнительными аксессуарами в комплекте. Ayaneo предлагает две конфигурации Silver Edition:

• 8 ГБ RAM + 128 ГБ — $339

• 12 ГБ RAM + 256 ГБ — $419

Для сравнения: базовые варианты Pocket DMG стартуют от $449.

Pocket DMG оснащена 3,92-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1240×1080, плотностью 419 PPI и яркостью до 450 нит. Под экраном расположены обновлённые органы управления: слева — джойстик на Hall-датчиках, справа — сенсорный стик, который может работать как тачпад для игр в стиле ПК. Также предусмотрены кнопки на плечах, отдельная Turbo-кнопка, колесико MagicSwitch и сканер отпечатков в кнопке питания.

Внутри — чип Snapdragon G3x Gen 2, память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0, однако у версии на 128 ГБ используется UFS 3.1. Консоль поддерживает энергопакет до 15 Вт и оборудована активным охлаждением с радиатором площадью 13 330 мм², что позволяет сохранять производительность во время длительных игровых сессий.

За автономность отвечает аккумулятор на 6 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки PD 25 Вт. Также есть шестёросевой гироскоп, линейный мотор вибрации по оси X, порт USB Type-C (USB 3.2 Gen 2) с поддержкой DisplayPort 1.4, слот microSD. Беспроводные модули включают Wi-Fi и Bluetooth 5.3.





Консоль работает на Android 13 и поддерживает собственные оболочки Ayaneo — AyaSpace и AyaHome. По заявлению производителя, Pocket DMG справляется с требовательными 3D-играми для Android и предлагает гибкие настройки для эмуляторов и стриминга Xbox.