Компания Ayaneo, известная своими портативными игровыми консолями и мини-ПК, решила выйти на рынок смартфонов. И, как можно ожидать, её первый телефон будет ориентирован на геймеров.

Производитель уже опубликовал короткий тизер, в котором назвал устройство «смартфоном, действительно созданным для игроков». В ролике показан силуэт задней панели с двумя камерами, расположенными заподлицо с корпусом — без выступающего модуля, в стиле RedMagic.

Пока подробностей немного. Слоган Ayaneo звучит как «Настоящие геймеры знают геймеров», однако конкуренция в этом сегменте уже весьма серьёзная — от тех же RedMagic до ASUS ROG Phone. Каким образом Ayaneo планирует выделиться на фоне других игровых смартфонов, пока остаётся загадкой. Предполагается, что новинка будет работать на Android.

В компании заявили, что проект «родился из чистой любви к играм и стремления к мечте». В ближайшее время ожидаются новые тизеры с дополнительными подробностями.