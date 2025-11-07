Компания Nubia запустила глобальные продажи смартфона Z80 Ultra, спустя месяц после его дебюта в Китае.

Покупатели, оформившие предзаказ до 18 ноября, получат оригинальное зарядное устройство и защитный чехол бесплатно. Дополнительно можно приобрести аксессуары: комплект Z80 Ultra Retro Kit с набором для камеры за £109/€149/$149 и геймпад GamePad 2 за £69/€99/$99.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с технологией подэкранной камеры восьмого поколения. Он предлагает полностью безрамочный экран без вырезов и отверстий, разрешение 1.5K, яркость до 2000 нит и частоту обновления 144 Гц. Функция AI EyeCare автоматически регулирует яркость и цветовую температуру для комфортного использования в любое время суток.

Основная камера имеет два главных объектива: 35-миллиметровый основной и 18-миллиметровый сверхширокоугольный макрообъектив. Сенсор Light & Shadow Master 990, регулируемая диафрагма и оптическая стабилизация обеспечивают чёткие и насыщенные снимки с диапазоном зума от 18 до 85 мм.

Z80 Ultra работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащён памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Увеличенная на 35% система охлаждения с паровой камерой помогает поддерживать стабильную производительность. Игровой движок RedMagic Gaming Engine снижает задержки, стабилизирует частоту кадров и предлагает специальный игровой режим Gamespace.





Аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт при использовании фирменного адаптера Nubia. Корпус выполнен с применением жидкого металла, а система охлаждения 3D Cryo-Steel VC эффективно отводит тепло. Дополнительно можно приобрести комплект Retro Kit 2.0 с текстурной накладкой, блендой и ремешком.

Смартфон работает под управлением оболочки MyOS с искусственным интеллектом Gemini AI. Он поддерживает функции Circle to Search, голосового помощника Gemini Voice Assistant и интеллектуальную обработку изображений AI Photo Editing.

Среди дополнительных возможностей: защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики DTS Duo Box, поддержка магнитного NFC-чехла и физическая двухуровневая кнопка, которую можно использовать для камеры или игр.

Цены на Nubia Z80 Ultra:

12 ГБ + 256 ГБ — £579 / €649 / $649

16 ГБ + 512 ГБ — £709 / €799 / $799

16 ГБ + 512 ГБ (Starry Night) — £729 / €829 / $829

16 ГБ + 1 ТБ — £799 / €899 / $899

Смартфон Nubia Z80 Ultra уже доступен для покупки по всему миру, а акции и эксклюзивные аксессуары можно получить до 2 декабря.