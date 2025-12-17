Владельцы Galaxy S25, которые воздержались от установки бета-версии One UI 8.5 из-за исчезновения привычных функций камеры, могут выдохнуть: Samsung подтвердила возвращение режимов Dual Rec и Single Take. Правда, появятся они не совсем там, где ожидалось.

Представитель Samsung на официальном форуме сообщества подтвердил, что обе функции вернутся во флагманскую линейку Galaxy S25 вместе со второй бетой обновления. Однако интеграция произойдёт нестандартным образом — режимы переедут из основного меню камеры в приложение Camera Assistant, которое до сих пор было опциональным инструментом.

Что изменится во втором бета-релизе

Приложение Camera Assistant получит обновление одновременно с выходом второй бета-версии прошивки. Помимо двух упомянутых режимов съёмки, в нём появятся «Персонализированные параметры для профессиональной фотосъёмки». Формулировка звучит несколько расплывчато, но, вероятнее всего, речь идёт о возможности сохранять пользовательские пресеты настроек Pro-режима, о которых ранее появлялись слухи. Не исключено также, что эта функция станет доступна напрямую в профессиональном режиме, минуя Camera Assistant.

Спорное решение Samsung

Логика перемещения Dual Rec и Single Take из стандартного интерфейса камеры в отдельную утилиту вызывает вопросы. Camera Assistant изначально задумывался как дополнительный инструмент для энтузиастов, желающих расширить контроль над отдельными возможностями съёмки. Размещение полезных функций в опциональном загружаемом приложении может привести к тому, что многие пользователи попросту не обнаружат их и решат, что производитель окончательно убрал эти режимы.

Возможно, корейский гигант планирует сделать Camera Assistant предустановленным компонентом системы начиная с One UI 8.5. Но даже в этом случае непонятно, зачем понадобилось переносить режимы из их привычного расположения.





Остаётся надеяться, что Samsung пересмотрит это решение до релиза стабильной версии One UI 8.5. Прятать востребованные инструменты за дополнительными шагами — сомнительная стратегия, особенно когда речь идёт о камере флагманского смартфона.

Вторая бета One UI 8.5 ожидается в ближайшее время, и тогда станет ясно, насколько удобной окажется новая реализация камерных режимов на практике.