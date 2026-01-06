Компания TCL анонсировала смартфон NxtPaper 70 Pro на выставке CES 2026. Устройство получило новую технологию экрана NxtPaper 4.0 и ориентировано на пользователей, которым важен комфорт для глаз при чтении с экрана.

Одной из ключевых особенностей смартфона стала отдельная кнопка NxtPaper Key, позволяющая мгновенно переключаться между тремя режимами отображения: Color Paper, Ink Paper и Max Ink. Последний полностью переводит экран в монохромный режим, минимизируя отвлекающие факторы и значительно увеличивая автономность. По заявлению TCL, в режиме Max Ink смартфон способен проработать до семи дней в режиме чтения и до 26 дней в режиме ожидания. Также на устройстве предустановлены инструменты для чтения и обучения, включая AI Outline, AI Q&A, AI Audiobook и AI Podcast.

NxtPaper 70 Pro поддерживает работу со стилусом и совместим с опциональным T Pen. Чувствительный к нажатию стилус с низкой задержкой позволяет делать рукописные заметки, создавать AI-журналы в формате bullet journal и использовать функцию заметок при выключенном экране.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым дисплеем Full HD+ NxtPaper, сертифицированным TÜV и SGS по стандартам защиты зрения. В экране применяется технология наноматрицы, снижающая отражения и блики при ярком освещении.

Панель использует сразу семь технологий заботы о зрении, включая снижение синего света до 3,41%, DC-димминг для устранения мерцания и сверхнизкую минимальную яркость в 1 нит для комфортного использования в темноте. Также применяется круговая поляризация света, обеспечивающая естественную картинку и высокую точность цветопередачи с показателем ΔE ниже 1.





За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом до 512 ГБ. Дополнительно поддерживается расширение ОЗУ за счёт виртуальной памяти до 16 ГБ. Камеры представлены 50-мегапиксельным основным модулем с оптической стабилизацией и фронтальной камерой на 32 МП.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Среди дополнительных возможностей — AI-функции, такие как субтитры в реальном времени, перевод при личном общении и умный поиск на базе Gemini.

Продажи TCL NxtPaper 70 Pro стартуют в феврале 2026 года. Версия с 256 ГБ памяти будет стоить 339 евро, а модель на 512 ГБ — 389 евро. Стилус T Pen и чехол будут продаваться отдельно.