Компания Infinix официально представила своего первого глобального амбассадора — Юну из K-pop-группы ITZY. Коллектив был сформирован в 2019 году, и Юна является его участницей с момента дебюта. В этом году артистка также дебютировала как актриса и планирует выпустить свой первый сольный релиз в марте. Как отмечает компания, будучи самой младшей участницей группы, Юна известна своей »яркой уверенностью», которая стала её фирменной чертой.

Новое сотрудничество приурочено к запуску серии Note 60 — флагманской линейки бренда. По словам Infinix, партнёрство знаменует стратегический этап развития компании и усиливает её позиции в премиальном сегменте.

Бренд заявляет, что объединение »заразительной энергии» Юны с серией Note 60 позволит переосмыслить идентичность Infinix и повысить привлекательность устройств среди технологически продвинутой молодёжи, которая ценит флагманский уровень характеристик и возможность самовыражения.

Директор по маркетингу Infinix Т.Т. Лю отметил, что сотрудничество с Юной ускоряет миссию компании по созданию »весёлого и передового мобильного опыта» для молодых пользователей по всему миру. По его словам, философия Joy Tech означает переход от простого рассказа о технических характеристиках к истории о том, как технологии приносят радость.

Юна, в свою очередь, заявила, что рада новой возможности взаимодействовать с фанатами в роли глобального амбассадора Infinix. Она подчеркнула, что всегда верила в важность радости и смелости быть собой, и отметила, что бренд разделяет эту энергетику.





Infinix также подчёркивает, что момент для сотрудничества выбран стратегически — он совпадает с выходом компании в более высокий ценовой сегмент благодаря серии Note 60. Модель Note 60 Pro получит чипсет Snapdragon, а версия Note 60 Ultra будет разработана в сотрудничестве с итальянским дизайнерским ателье Pininfarina.