Samsung представила новое поколение холодильников Family Hub, которое призвано решить одну из самых стрессовых задач на кухне — выбор ежедневного меню. По мнению компании, основная проблема заключается не в самом процессе готовки, а в том, чтобы решить, что именно приготовить. Для этого Samsung объединилась с Google и внедрила в холодильник искусственный интеллект Gemini.

Несколько дней назад Samsung объявила, что новые модели Family Hub Refrigerator получат поддержку Google Gemini. В верхней части холодильника установлена камера, направленная вниз, которая отслеживает все продукты, помещаемые внутрь и вынимаемые наружу. Ранее холодильники этой серии тоже имели камеру, однако она могла распознавать лишь 37 видов свежих продуктов и около 50 типов упакованных товаров. Благодаря более продвинутым алгоритмам распознавания объектов Gemini, новая модель способна идентифицировать значительно большее количество продуктов.

Холодильник автоматически формирует подробный список того, какие продукты находятся внутри и где именно они размещены. Этот список обновляется каждый раз, когда пользователь достаёт или кладёт продукты. Кроме того, система может предупреждать о приближении срока годности товаров. Также камера умеет распознавать текст на упаковках, что позволяет отслеживать содержимое контейнеров и ланчбоксов.

Синхронизация инвентаря холодильника с сервисом Samsung Food позволяет автоматически подбирать рецепты из имеющихся ингредиентов. В разделе What’s For Today пользователь может выбрать блюдо, после чего на большом 32-дюймовом сенсорном экране отображается пошаговая инструкция по приготовлению. Если в доме есть духовка Samsung с экраном, рецепт автоматически передаётся и на неё, чтобы устройства работали синхронно во время готовки.

Холодильник также предлагает обучающие видеоролики с помощью функции Video to Recipe. Искусственный интеллект может преобразовать видео в наглядную пошаговую инструкцию, избавляя от необходимости постоянно ставить ролик на паузу, что особенно неудобно во время готовки. Когда блюдо готово к отправке в духовку, достаточно нажать кнопку запуска — духовка уже будет настроена нужным образом.





Ещё одна функция, FoodNote, анализирует привычки семьи в питании. Холодильник формирует еженедельные отчёты о том, какие продукты чаще всего добавляются и используются. Это помогает лучше планировать покупки, а также получать рекомендации по рецептам и списки продуктов, которые стоит докупить.

На внешнем экране холодильника отображается больше виджетов, объединённых под названием Now Brief. Обновлённый голосовой помощник Bixby распознаёт голоса разных членов семьи и показывает персонализированную информацию: календарь, данные о здоровье из Samsung Health, фотографии, видео, плейлисты Spotify, новости, прогноз погоды и рекомендации рецептов.

Дополняет всё это моторизованная дверца. Пользователь может голосовой командой попросить Bixby открыть или закрыть холодильник, что особенно удобно, когда руки заняты продуктами или посудой.

Samsung пока не раскрыла точные сроки выхода и стоимость нового Family Hub Refrigerator. Ожидается, что устройство будет дорогим и появится в продаже в ближайшие месяцы на отдельных рынках Европы, в Южной Корее и США. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.