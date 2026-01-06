С учётом повышенной долговечности и точности появление TMR-сенсоров в безрычажных контроллерах было лишь вопросом времени. После анонса Corsair Novablade Pro с эффектом Холла компания HyperX представила собственный ответ — новый Clutch Tachi. Этот файтпад без стика сочетает TMR-технологию с магнитными переключателями и настраиваемой точкой срабатывания.

HyperX Clutch Tachi — проводной контроллер с интерфейсом USB 2.0, совместимый с ПК, консолями Xbox и устройствами на Android. К сожалению, заявленная версия не поддерживает PlayStation 5. Информация о цене и сроках начала продаж будет объявлена позже.

Безрычажная компоновка изначально ориентирована на максимальную скорость, где движения стика заменяются быстрыми нажатиями кнопок. Представленный на CES 2026 контроллер оснащён 12 кнопками с общим ходом 2,5 мм. При этом игроки в Street Fighter и Tekken могут уменьшить точку срабатывания, настраивая её с шагом 0,25 мм.

TMR-сенсоры способны фиксировать более тонкие движения, что потенциально даёт аркадному контроллеру преимущество над решениями с эффектом Холла. Несмотря на более высокую стоимость, ожидается, что в будущем всё больше производителей будут использовать эту более износостойкую технологию в файтпадах.

В отличие от ультратонких безрычажных контроллеров вроде Razer Kitsune, Clutch Tachi получился более массивным. Тем не менее при размерах 300 × 203 × 23,7 мм и весе 846 г устройство остаётся достаточно портативным. HyperX делает ставку на эргономику, предлагая регулируемые ножки и широкую подставку под запястья.





Контроллер также ориентирован на персонализацию. RGB-подсветка окружает «пудинговые» кейкапы, а управление эффектами доступно через приложение Ngenuity. Прозрачная верхняя панель позволяет размещать собственные изображения под ней, а кнопки при желании можно заменить на варианты, напечатанные на 3D-принтере.

Для соответствия требованиям соревновательной сцены Clutch Tachi поставляется с поддержкой четырёх режимов SOCD, отвечающих за обработку одновременных противоположных направлений.