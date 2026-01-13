Lenovo начала продажи 14-дюймового ноутбука Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition в Великобритании после презентации на выставке CES 2026. Устройство входит в новую линейку Intel Panther Lake и заменяет предыдущую модель Yoga Slim 7i Aura Edition на базе процессоров Lunar Lake.

На выставке CES компания представила ноутбук с процессором Core Ultra X9 388H. Однако первые розничные партии в Британии поставляются с чипом Core Ultra 7 355. Этот процессор содержит 8 ядер — 4 производительных и 4 энергоэффективных. Флагманская модель X9, показанная на запуске, использует более сложную 16-ядерную архитектуру: 4 производительных ядра, 8 энергоэффективных и 4 ядра сверхнизкого энергопотребления. Графическая подсистема Core Ultra 7 355 представлена встроенным GPU с 4 ядрами архитектуры Xe3.

Экран и производительность

Остальные технические характеристики остались без изменений. Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition получил OLED-дисплей разрешением 2,8K с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью в режиме HDR до 1110 нит. Панель охватывает 100 процентов цветового пространства AdobeRGB и sRGB, сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR True Black 1000. К экрану прилагается 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой до 9600 МГц. На выбор предлагаются твердотельные накопители M.2 2242 объёмом 1 ТБ или 2 ТБ.

Корпус изготовлен из магниевого сплава для снижения массы. Ноутбук весит 975 граммов — меньше 2,2 фунта — при габаритах 312 × 212 × 13,9 мм. Установлена батарея ёмкостью 75 Вт·ч. Lenovo нанесла матовое покрытие Yoga на весь корпус, чтобы уменьшить следы от пальцев и кожного жира при ежедневном использовании.

Цены и доступность

В фирменном магазине Lenovo в Великобритании модель с накопителем 1 ТБ стоит 1620 фунтов стерлингов. Версия с 2 ТБ оценена в 1879 фунтов и комплектуется лицензией Windows 11 Pro. Все цены указаны с учётом НДС. Устройства поступят в продажу на сайте бренда 6 февраля.





В США ноутбук Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition по-прежнему числится как ожидаемый. Стартовая цена назначена на уровне 1499,99 долларов, доступность запланирована на второй квартал 2026 года. Lenovo не подтвердила, появится ли позднее в продаже версия с процессором Core Ultra X9 388H.