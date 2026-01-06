Известный инсайдер Ice Universe опубликовал в соцсетях фото нового складного дисплея, который Samsung продемонстрировала посетителям CES 2026 в Лас-Вегасе. Главная особенность этой панели — полное отсутствие видимой складки, что считается одной из ключевых проблем современных складных смартфонов. По словам источника, общее качество экрана оказалось «отличным», а также было замечено использование подэкранной фронтальной камеры.

Ожидается, что именно эта технология будет применена Apple в её первом складном смартфоне. Предположительно, iPhone Fold представят уже в сентябре, и ранее ходили слухи, что компании удалось либо полностью избавиться от складки, либо значительно уменьшить её заметность. Кроме того, наличие подэкранной камеры совпадает с одной из характеристик дисплея, показанного Samsung на выставке.

По слухам, iPhone Fold откажется от Face ID и вернёт сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку питания. Такой подход Apple уже использует в некоторых моделях iPad Air и iPad mini. Ice Universe также считает, что эта технология может быть использована и в складном устройстве Samsung формата Wide Fold, однако только в том случае, если мобильное подразделение Samsung MX будет готово заплатить за её внедрение. Именно Samsung MX занимается разработкой, маркетингом и продажей всех мобильных устройств компании.

BREAKING！

Samsung showcased a foldable display with no visible crease at CES 2026.

The panel looks excellent in terms of overall quality and also adopts under-display camera technology. Most importantly, there is no crease at all.



This display technology is expected to be used… pic.twitter.com/BuL1gke9AZ — Ice Universe (@UniverseIce) January 6, 2026

Ещё в конце прошлого месяца появлялись сообщения о том, что Apple продолжает тестировать различные решения, чтобы устранить складку, проходящую вертикально по центру дисплея у «книжных» складных смартфонов, таких как Samsung Galaxy Z Fold 7 и будущий iPhone Fold. У моделей формата «раскладушки», например Galaxy Z Flip 7 или Motorola RAZR, складка, наоборот, располагается горизонтально.

Многие пользователи со временем перестают обращать внимание на складку при прямом взгляде на экран, однако она всё равно ощущается пальцем в виде небольшого углубления при проведении по центру дисплея. По некоторым данным, в новой панели Samsung используется специальная металлическая пластина с лазерной перфорацией. Она позволяет экрану складываться таким образом, что складка не образуется. На демонстрационном образце на CES складка не была заметна даже при просмотре под углом.





Ожидается, что iPhone Fold представят в сентябре 2026 года вместе с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Air 2. По слухам, устройство получит внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний дисплей на 7,8 дюйма. Также упоминается аккумулятор ёмкостью от 5 400 до 5 800 мА·ч и стартовая цена около 2 400 долларов.

Среди других предполагаемых характеристик — подэкранная фронтальная камера на 24 Мп для внутреннего дисплея, фронтальная камера с отверстием в экране для внешней панели и двойная основная камера на 48 Мп.

Аналитик TF International Мин-Чи Куо, известный высокой точностью прогнозов по продуктам Apple, также ожидает презентацию iPhone Fold в сентябре. По его данным, в сложенном состоянии смартфон будет иметь толщину от 9 до 9,5 мм, а в разложенном — от 4,5 до 4,8 мм. Это делает его толще Galaxy Z Fold 7, но тоньше Pixel 10 Pro Fold.