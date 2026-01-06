На выставке CES 2026 компания MSI анонсировала компактный мини-ПК Cubi NUC AI+ 3MG, пополнивший линейку настольных систем малого форм-фактора. Новинка ориентирована на задачи с применением ИИ, повседневную работу и современные требования к подключению, при этом объём корпуса составляет всего 0,51 литра, что делает устройство одним из самых компактных AI-готовых ПК MSI.

В основе Cubi NUC AI+ 3MG лежат новейшие процессоры Intel Panther Lake, также известные как серия Core Ultra 300. Топовая конфигурация оснащается Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами и встроенной графикой Xe3. Кроме того, MSI предлагает версии с Core Ultra 7 355 и Core Ultra 5 322, позволяя подобрать оптимальный баланс между производительностью и стоимостью.

Мини-ПК соответствует требованиям Copilot+ PC и получил сертификацию Windows 11 AI+ PC. В системе используется нейропроцессор Intel пятого поколения (NPU5), обеспечивающий до 50 TOPS вычислительной мощности для задач искусственного интеллекта. Это позволяет эффективно работать с AI-ускоренными сценариями, быстрым инференсом и будущими функциями Copilot+ — включая Recall и эффекты в реальном времени.

Для памяти предусмотрены два слота SO-DIMM с поддержкой до 32 ГБ ОЗУ, а для хранения данных — один слот NVMe для высокоскоростного SSD. Видеовыходы позволяют подключить до четырёх дисплеев одновременно благодаря двум портам Thunderbolt 4 и дополнительным интерфейсам вывода изображения.

С точки зрения сетевых возможностей Cubi NUC AI+ 3MG оснащён двумя портами 2.5G Ethernet и поддержкой Wi-Fi 7. Кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в систему. Корпус с безвинтовой конструкцией упрощает обслуживание и апгрейд, а в комплект входит органайзер для кабелей, полезный при работе в ограниченном пространстве.





MSI также отмечает использование переработанных материалов в конструкции устройства, подчёркивая стремление компании к более устойчивому и экологичному дизайну.