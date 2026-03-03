Компания GMKtec одной из первых представила мини-ПК на базе платформы Panther Lake после её официального анонса Intel. Новинка получила название GMK EVO T-2 и позиционируется как »настольный AI-суперкомпьютер второго поколения». Подтверждено, что система оснащается флагманским процессором Intel Core Ultra X9 388H из Series 3.

По данным компании, этот чип демонстрирует более высокую энергоэффективность по сравнению с топовыми решениями Arrow Lake, а встроенная графика Arc B390 способна обеспечивать комфортный запуск большинства современных AAA-игр в разрешении 1080p. GMKtec подчёркивает, что EVO T-2 подходит не только для игр, но и для задач, связанных с генеративным ИИ и профессиональной работой.

На выставке CES 2026 производитель сообщил, что мини-ПК может оснащаться до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Для хранения данных предусмотрены два слота PCIe M.2 с поддержкой накопителей суммарным объёмом до 16 ТБ.

В числе интерфейсов заявлены полнофункциональный USB4, 10-гигабитный Ethernet и OCuLink. Также устройство поддерживает вывод изображения на четыре 4K-дисплея одновременно. Предусмотрены различные конфигурации питания с динамическим TDP до 80 Вт, а система охлаждения позиционируется как производительная и эффективная.

Изначально сообщалось, что GMK EVO T-2 выйдет в первом квартале 2026 года, однако точные сроки и стоимость пока не раскрываются. Недавний тизер намекает на скорый полноценный запуск. Для сравнения, предыдущая модель EVO-T1 стартовала с цены $999,99.



