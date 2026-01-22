Компания Zotac расширила линейку Zbox и анонсировала новую серию мини-ПК Magnus EAMAX. Новинки построены на мощных APU AMD Strix Halo и рассчитаны на игры в 1080p, а также на выполнение локальных задач, связанных с искусственным интеллектом. При объёме корпуса всего 2,65 литра системы могут оснащаться вплоть до 16-ядерного процессора Ryzen AI MAX+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S и до 128 ГБ памяти LPDDR5X.

В серию Magnus EAMAX войдут три варианта, где топовой конфигурацией станет модель Magnus EAMAX395C. Она получает Ryzen AI MAX+ 395 и 128 ГБ распаянной оперативной памяти LPDDR5X-8000. Процессор предлагает 16 ядер и 32 потока, заявленную AI-производительность до 126 TOPS, а также интегрированную графику Radeon RX 8060S. Такой набор должен с большим запасом справляться как с играми в 1080p, так и с вычислениями, связанными с ИИ. По имеющимся оценкам производительности, Radeon RX 8060S сопоставима по уровню с мобильной GeForce RTX 4070, поэтому запуск большинства современных игр в Full HD не должен стать проблемой. Помимо этого, Zotac предложит версии EAMAX390C на Ryzen AI MAX 390 и EAMAX385C на Ryzen AI MAX 385.

Все модели выполнены в том же компактном корпусе на 2,65 литра, что и серия Magnus EN. Габариты составляют 210 × 203 × 62,2 мм. Внутри предусмотрены три слота M.2 с поддержкой PCIe 4.0 x4, два сетевых порта 2.5 GbE Ethernet и беспроводные модули Wi-Fi 7.

По набору портов все варианты Magnus EAMAX одинаковы: один USB4 40 Гбит/с, пять USB-A 3.2, два DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъём для наушников и микрофона.

Zotac планирует продавать мини-ПК как в формате barebone-комплекта, так и в виде полностью готовой системы с NVMe SSD на 1 ТБ и предустановленной Windows 11. Точные цены и сроки появления в продаже пока не раскрыты.



