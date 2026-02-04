Компания Acemagic анонсировала новый компактный мини-ПК Matrix Mini M5, построенный на базе процессоров Intel Core HX 14-го поколения. Устройство уже появилось на официальном сайте производителя, где также открыт приём предварительных заказов.

Matrix Mini M5 предлагается в двух конфигурациях: с процессором Core i9-14900HX и Core i7-14650HX. Обе версии оснащаются 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объёмом 1 ТБ. Стоимость модели с Core i7 составляет 639 долларов, версия с Core i9 оценена в 749 долларов. Отгрузка первых заказов начнётся 10 февраля.

Мини-ПК выполнен в компактном корпусе размером 128 × 128 × 41,3 мм. Для охлаждения используется система с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками, что позволяет поддерживать высокую производительность при длительных нагрузках.

Конфигурация с Core i9-14900HX предлагает 24 ядра и 32 потока с максимальной частотой до 5,8 ГГц. Версия с Core i7-14650HX получила 16 ядер и 24 потока, а максимальная турбочастота достигает 5,2 ГГц. В обоих случаях используется встроенная графика Intel UHD Graphics.

Для оперативной памяти предусмотрены два слота DDR4 SODIMM с поддержкой до 64 ГБ на частоте 3200 МГц. Под накопители доступны два разъёма M.2 2280: один с интерфейсом PCIe 4.0 x4, второй — с поддержкой PCIe 3.0 x4 или SATA. Общий объём хранилища может достигать 4 ТБ.





В плане беспроводных и проводных интерфейсов Matrix Mini M5 оснащён модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также гигабитным Ethernet-портом. На передней панели расположены один USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с, два USB-A 10 Гбит/с и аудиоразъём 3,5 мм. Сзади находятся четыре порта USB-A 5 Гбит/с, HDMI, DisplayPort и разъём питания.

Система поддерживает одновременное подключение до трёх 4K-мониторов через HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой DP Alt Mode.

Matrix Mini M5 поставляется с предустановленной Windows 11 Pro, также заявлена поддержка Ubuntu и других дистрибутивов Linux. Устройство поддерживает настенное крепление и сопровождается двухлетней гарантией.