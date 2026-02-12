Компания Gmktec выпустила мини-ПК NucBox G3 Pro на глобальный рынок после его недавнего дебюта в Китае. Новинка ориентирована на пользователей, которым нужен недорогой и энергоэффективный компьютер для повседневной работы, мультимедиа и использования в качестве домашнего сервера.

В основе NucBox G3 Pro лежит процессор Intel Core i3-10110U 10-го поколения с двумя ядрами и четырьмя потоками. Базовая частота чипа составляет 2,1 ГГц, а в режиме Turbo Boost она повышается до 4,1 ГГц. Пользователю доступны три тепловых профиля: тихий режим с лимитом 8 Вт, сбалансированный режим на 10 Вт и производительный режим на 15 Вт. За графику отвечает встроенное ядро Intel UHD Graphics, которое поддерживает вывод изображения на два HDMI-монитора с разрешением до 4K.

Мини-ПК предлагается в нескольких конфигурациях. Версия barebone поставляется без оперативной памяти и накопителя. Также доступны готовые варианты с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ, а также с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Внутри установлены два слота SO-DIMM DDR4 с поддержкой до 64 ГБ памяти и два разъёма M.2 для расширения хранилища. Один из них поддерживает PCIe 3.0 x4 SSD объёмом до 8 ТБ, второй рассчитан на SATA 3.0 накопители до 1 ТБ.

В плане беспроводных и проводных интерфейсов NucBox G3 Pro оснащён Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и сетевым портом Ethernet 2.5G на базе контроллера Intel i226. На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen1 и кнопка питания. Сзади находятся ещё два USB 3.2 Gen1, два HDMI 1.4, аудиоразъём 3,5 мм и разъём питания.

Система охлаждения включает один вентилятор и медную тепловую трубку, что позволяет поддерживать стабильные температуры во время работы. Устройство поддерживает одновременный вывод изображения на два 4K-дисплея с частотой до 24 Гц. Габариты корпуса составляют 114 × 106 × 44 мм.





Вес мини-ПК — около 280 граммов. Он поддерживает крепление VESA и, по заявлению производителя, уровень шума вентилятора не превышает 38 дБ. NucBox G3 Pro совместим с Windows 11 Pro и популярными дистрибутивами Linux.

Стоимость NucBox G3 Pro начинается со 170 долларов за версию barebone. Конфигурация с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ стоит 240 долларов, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ оценён в 300 долларов.