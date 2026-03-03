Важной демонстрацией стал концепт «Bezel-less OLED Wall» — мозаика из двух 6,8-дюймовых OLED и двух 27-дюймовых QD-OLED панелей с минимальными рамками, вдохновлённая архитектурой Парка Гуэль в Барселоне. Это не просто технический трюк, а взгляд на будущее оформления больших дисплеев для офиса, выставок и умного дома.

Samsung явно не собирается останавливаться на смартфонах. В планах — распространение OLED везде: в автомобилях, носимых гаджетах и всевозможных аксессуарах с интерактивными элементами. Высокая плотность пикселей, гибкость экранов и инновации в управлении видимостью показывают, что компания инвестирует в OLED как универсальную платформу для дисплеев нового поколения.

Samsung также презентовала обновлённую OLED-панель LEAD 2.0 с технологией Flex Magic Pixel, которая уже применяется в Galaxy S26 Ultra для функции Privacy Display. Она эффективно ограничивает видимость экрана под углом, улучшая яркость и энергоэффективность по сравнению с прошлой версией. Для смешанной реальности компания показала RGB OLED на кремнии (OLEDoS) с рекордной плотностью пикселей — 5 000 на дюйм. Это почти в 10 раз больше, чем у обычных смартфонов, что даст заметно более чёткое изображение в устройствах вроде Galaxy XR.

Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи

Образец мини-робота Mini PetBot AI оснащён 1,34-дюймовым круглым OLED-экраном, который отображает анимированные эмоции в ответ на голос и касания. Это не просто очередной гаджет, а попытка сделать взаимодействие с устройствами более человечным. В этом духе выглядит и проект AI Toyhouse — комбинация 13,4-дюймового круглого OLED и гибкой 18,1-дюймовой панели, позволяющая обернуть дисплей вокруг коллекционных объектов, превращая домашнюю витрину в живую интерактивную инсталляцию.

Samsung Display продемонстрировала широкий спектр OLED-концептов на MWC 2026, которые выходят далеко за рамки смартфонов и ТВ. От миниатюрных AI-роботов с круглыми OLED-экранами до безрамочных крупных панелей — компания явно намерена сделать OLED-дисплеи стандартом для всех устройств, включая носимую электронику, умный дом и даже приборные панели автомобилей.

