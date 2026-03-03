samsung display square booth mwc 2026
Автор:

Важной демонстрацией стал концепт «Bezel-less OLED Wall» — мозаика из двух 6,8-дюймовых OLED и двух 27-дюймовых QD-OLED панелей с минимальными рамками, вдохновлённая архитектурой Парка Гуэль в Барселоне. Это не просто технический трюк, а взгляд на будущее оформления больших дисплеев для офиса, выставок и умного дома.

Samsung явно не собирается останавливаться на смартфонах. В планах — распространение OLED везде: в автомобилях, носимых гаджетах и всевозможных аксессуарах с интерактивными элементами. Высокая плотность пикселей, гибкость экранов и инновации в управлении видимостью показывают, что компания инвестирует в OLED как универсальную платформу для дисплеев нового поколения.

samsung display oled mini petbot concept mwc 2026
samsung display oled ai toyhouse concept mwc 2026
samsung display flex magic pixel galaxy s26 ultra privacy display mwc 2026
samsung display bezel less oled wall mosaic mwc 2026

Samsung также презентовала обновлённую OLED-панель LEAD 2.0 с технологией Flex Magic Pixel, которая уже применяется в Galaxy S26 Ultra для функции Privacy Display. Она эффективно ограничивает видимость экрана под углом, улучшая яркость и энергоэффективность по сравнению с прошлой версией. Для смешанной реальности компания показала RGB OLED на кремнии (OLEDoS) с рекордной плотностью пикселей — 5 000 на дюйм. Это почти в 10 раз больше, чем у обычных смартфонов, что даст заметно более чёткое изображение в устройствах вроде Galaxy XR.

Содержание
1. Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи
2. Технологии OLED для конфиденциальности и XR
3. Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи
4. Мини-роботы и гибкие OLED для интерьера
5. Технологии OLED для конфиденциальности и XR
6. Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи
7. Мини-роботы и гибкие OLED для интерьера
8. Технологии OLED для конфиденциальности и XR
9. Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи

Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи

Важной демонстрацией стал концепт «Bezel-less OLED Wall» — мозаика из двух 6,8-дюймовых OLED и двух 27-дюймовых QD-OLED панелей с минимальными рамками, вдохновлённая архитектурой Парка Гуэль в Барселоне. Это не просто технический трюк, а взгляд на будущее оформления больших дисплеев для офиса, выставок и умного дома.

Samsung явно не собирается останавливаться на смартфонах. В планах — распространение OLED везде: в автомобилях, носимых гаджетах и всевозможных аксессуарах с интерактивными элементами. Высокая плотность пикселей, гибкость экранов и инновации в управлении видимостью показывают, что компания инвестирует в OLED как универсальную платформу для дисплеев нового поколения.


samsung display oled mini petbot concept mwc 2026
samsung display oled ai toyhouse concept mwc 2026
samsung display flex magic pixel galaxy s26 ultra privacy display mwc 2026
samsung display bezel less oled wall mosaic mwc 2026

Образец мини-робота Mini PetBot AI оснащён 1,34-дюймовым круглым OLED-экраном, который отображает анимированные эмоции в ответ на голос и касания. Это не просто очередной гаджет, а попытка сделать взаимодействие с устройствами более человечным. В этом духе выглядит и проект AI Toyhouse — комбинация 13,4-дюймового круглого OLED и гибкой 18,1-дюймовой панели, позволяющая обернуть дисплей вокруг коллекционных объектов, превращая домашнюю витрину в живую интерактивную инсталляцию.

Технологии OLED для конфиденциальности и XR

Samsung также презентовала обновлённую OLED-панель LEAD 2.0 с технологией Flex Magic Pixel, которая уже применяется в Galaxy S26 Ultra для функции Privacy Display. Она эффективно ограничивает видимость экрана под углом, улучшая яркость и энергоэффективность по сравнению с прошлой версией. Для смешанной реальности компания показала RGB OLED на кремнии (OLEDoS) с рекордной плотностью пикселей — 5 000 на дюйм. Это почти в 10 раз больше, чем у обычных смартфонов, что даст заметно более чёткое изображение в устройствах вроде Galaxy XR.

Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи

Важной демонстрацией стал концепт «Bezel-less OLED Wall» — мозаика из двух 6,8-дюймовых OLED и двух 27-дюймовых QD-OLED панелей с минимальными рамками, вдохновлённая архитектурой Парка Гуэль в Барселоне. Это не просто технический трюк, а взгляд на будущее оформления больших дисплеев для офиса, выставок и умного дома.

Samsung явно не собирается останавливаться на смартфонах. В планах — распространение OLED везде: в автомобилях, носимых гаджетах и всевозможных аксессуарах с интерактивными элементами. Высокая плотность пикселей, гибкость экранов и инновации в управлении видимостью показывают, что компания инвестирует в OLED как универсальную платформу для дисплеев нового поколения.

samsung display oled mini petbot concept mwc 2026
samsung display oled ai toyhouse concept mwc 2026
samsung display flex magic pixel galaxy s26 ultra privacy display mwc 2026
samsung display bezel less oled wall mosaic mwc 2026

Samsung Display продемонстрировала широкий спектр OLED-концептов на MWC 2026, которые выходят далеко за рамки смартфонов и ТВ. От миниатюрных AI-роботов с круглыми OLED-экранами до безрамочных крупных панелей — компания явно намерена сделать OLED-дисплеи стандартом для всех устройств, включая носимую электронику, умный дом и даже приборные панели автомобилей.

Мини-роботы и гибкие OLED для интерьера

Образец мини-робота Mini PetBot AI оснащён 1,34-дюймовым круглым OLED-экраном, который отображает анимированные эмоции в ответ на голос и касания. Это не просто очередной гаджет, а попытка сделать взаимодействие с устройствами более человечным. В этом духе выглядит и проект AI Toyhouse — комбинация 13,4-дюймового круглого OLED и гибкой 18,1-дюймовой панели, позволяющая обернуть дисплей вокруг коллекционных объектов, превращая домашнюю витрину в живую интерактивную инсталляцию.

Технологии OLED для конфиденциальности и XR

Samsung также презентовала обновлённую OLED-панель LEAD 2.0 с технологией Flex Magic Pixel, которая уже применяется в Galaxy S26 Ultra для функции Privacy Display. Она эффективно ограничивает видимость экрана под углом, улучшая яркость и энергоэффективность по сравнению с прошлой версией. Для смешанной реальности компания показала RGB OLED на кремнии (OLEDoS) с рекордной плотностью пикселей — 5 000 на дюйм. Это почти в 10 раз больше, чем у обычных смартфонов, что даст заметно более чёткое изображение в устройствах вроде Galaxy XR.

Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи

Важной демонстрацией стал концепт «Bezel-less OLED Wall» — мозаика из двух 6,8-дюймовых OLED и двух 27-дюймовых QD-OLED панелей с минимальными рамками, вдохновлённая архитектурой Парка Гуэль в Барселоне. Это не просто технический трюк, а взгляд на будущее оформления больших дисплеев для офиса, выставок и умного дома.

Samsung явно не собирается останавливаться на смартфонах. В планах — распространение OLED везде: в автомобилях, носимых гаджетах и всевозможных аксессуарах с интерактивными элементами. Высокая плотность пикселей, гибкость экранов и инновации в управлении видимостью показывают, что компания инвестирует в OLED как универсальную платформу для дисплеев нового поколения.

samsung display oled mini petbot concept mwc 2026
samsung display oled ai toyhouse concept mwc 2026
samsung display flex magic pixel galaxy s26 ultra privacy display mwc 2026
samsung display bezel less oled wall mosaic mwc 2026

Samsung Display продемонстрировала широкий спектр OLED-концептов на MWC 2026, которые выходят далеко за рамки смартфонов и ТВ. От миниатюрных AI-роботов с круглыми OLED-экранами до безрамочных крупных панелей — компания явно намерена сделать OLED-дисплеи стандартом для всех устройств, включая носимую электронику, умный дом и даже приборные панели автомобилей.

Мини-роботы и гибкие OLED для интерьера

Образец мини-робота Mini PetBot AI оснащён 1,34-дюймовым круглым OLED-экраном, который отображает анимированные эмоции в ответ на голос и касания. Это не просто очередной гаджет, а попытка сделать взаимодействие с устройствами более человечным. В этом духе выглядит и проект AI Toyhouse — комбинация 13,4-дюймового круглого OLED и гибкой 18,1-дюймовой панели, позволяющая обернуть дисплей вокруг коллекционных объектов, превращая домашнюю витрину в живую интерактивную инсталляцию.

Технологии OLED для конфиденциальности и XR

Samsung также презентовала обновлённую OLED-панель LEAD 2.0 с технологией Flex Magic Pixel, которая уже применяется в Galaxy S26 Ultra для функции Privacy Display. Она эффективно ограничивает видимость экрана под углом, улучшая яркость и энергоэффективность по сравнению с прошлой версией. Для смешанной реальности компания показала RGB OLED на кремнии (OLEDoS) с рекордной плотностью пикселей — 5 000 на дюйм. Это почти в 10 раз больше, чем у обычных смартфонов, что даст заметно более чёткое изображение в устройствах вроде Galaxy XR.

Безрамочные OLED-стены и новый взгляд на дисплеи

Важной демонстрацией стал концепт «Bezel-less OLED Wall» — мозаика из двух 6,8-дюймовых OLED и двух 27-дюймовых QD-OLED панелей с минимальными рамками, вдохновлённая архитектурой Парка Гуэль в Барселоне. Это не просто технический трюк, а взгляд на будущее оформления больших дисплеев для офиса, выставок и умного дома.

Samsung явно не собирается останавливаться на смартфонах. В планах — распространение OLED везде: в автомобилях, носимых гаджетах и всевозможных аксессуарах с интерактивными элементами. Высокая плотность пикселей, гибкость экранов и инновации в управлении видимостью показывают, что компания инвестирует в OLED как универсальную платформу для дисплеев нового поколения.

samsung display oled mini petbot concept mwc 2026
samsung display oled ai toyhouse concept mwc 2026
samsung display flex magic pixel galaxy s26 ultra privacy display mwc 2026
samsung display bezel less oled wall mosaic mwc 2026
Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *