Компания Aqara представила на CES умный дверной замок Smart Lock U400, который автоматически открывается при приближении владельца благодаря сочетанию Apple Home Key и радиомодуля Ultra-Wideband.

Новинка использует технологию Apple Home Key совместно с UWB-радио для бесконтактного отпирания двери. Если пользователь подходит к входу с iPhone в кармане или Apple Watch на запястье, замок открывается автоматически — без прикосновения к засову и без запуска приложения. Поддержка устройств других экосистем заявлена на будущее.

Для работы функции требуется не только UWB-модуль в самом замке, но и поддержка Matter-over-Thread. В домашней сети при этом должен присутствовать контроллер Matter с Thread, например Apple TV или HomePod. Именно они обеспечивают корректную работу Apple Home Key в связке с замком.

UWB-радио в Aqara U400 определяет положение пользователя с точностью до сантиметра. Замок измеряет время пролёта радиосигнала между устройством и замком, а также направление его прихода. Это позволяет отличить человека, подходящего к двери снаружи, от того, кто просто проходит мимо или находится внутри дома. По заявлению Aqara, такой подход исключает ложные срабатывания.

В компании подчёркивают, что использование UWB повышает безопасность. Эта технология более устойчива к релейным атакам по сравнению с системами, основанными только на Bluetooth. Встроенный гироскоп автоматически запирает дверь после закрытия, снижая риск оставить жильё незапертым.





Питание обеспечивает перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор напряжением 7,3 В, рассчитанный примерно на шесть месяцев работы при обычном использовании. В случае полной разрядки замок можно временно запитать через USB-C — от смартфона или внешнего аккумулятора — для экстренного открытия двери.

Помимо Apple Home Key, Smart Lock U400 поддерживает несколько способов доступа. Пользователи могут открыть дверь с помощью приложения Aqara для iOS и Android, PIN-кода, встроенного сканера отпечатков пальцев или обычного механического ключа. Также предусмотрено открытие по NFC — с помощью смартфона или фирменной карты Aqara.

Поддержка экосистем и совместимость

Aqara сообщает, что в первом квартале 2026 года замок получит поддержку устройств с Samsung Wallet, что расширит список совместимых смартфонов. Уже сейчас U400 работает с голосовыми ассистентами Alexa, Google Home, Samsung SmartThings и Siri.

Замок использует стандартный засов 60/70 мм и подходит для дверей толщиной от 35 до 55 мм, что делает его совместимым с большинством жилых дверей в США. Внешняя панель с клавиатурой имеет степень защиты IP65, обеспечивая защиту от пыли и струй воды.

Продажи Aqara Smart Lock U400 уже начались. Рекомендованная цена составляет 269,99 доллара США. Замок доступен в серебристом и чёрном цветах, при этом позднее компания планирует выпустить версии с отделкой satin nickel и «shadow» black.