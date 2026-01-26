Xiaomi представила умный замок Self-Install Smart Lock, который можно установить на уже существующую дверную фурнитуру без сверления и каких-либо необратимых изменений. Устройство монтируется поверх стандартного цилиндра и поддерживает восемь типов замков, включая европейский профиль, британские врезные замки и системы ASSA 2000. Конструкция рассчитана на ключи толщиной до 5 мм и определённые параметры выступа цилиндра.

Замок поддерживает несколько способов доступа: распознавание отпечатка пальца, постоянные и временные пароли, разблокировку по Bluetooth, удалённое управление через приложение Xiaomi Home, голосовое управление, а также использование обычного ключа. Голосовые команды работают через Alexa, Google Assistant и Apple Home, однако на некоторых платформах могут потребоваться дополнительные шаги аутентификации. Отпечатки пальцев и пароли используются как комбинированный уровень защиты.

Подключение по Wi-Fi и Bluetooth позволяет в реальном времени отслеживать состояние замка в приложении, просматривать журналы доступа, получать уведомления о безопасности и оповещения о возвращении членов семьи домой. Среди функций безопасности — автоматическая блокировка, напоминания об открытой двери, тревожные сигналы при принуждении, защита от взлома и уведомления о множественных неудачных попытках входа. Дополнительно предлагается внешний клавиатурный модуль с защитой IP65 и полупроводниковым сканером отпечатков пальцев с заявленной точностью распознавания 99,3 процента. Некоторые функции доступны только при использовании внешней клавиатуры или датчика двери.

Замок поддерживает стандарт умного дома Matter, обеспечивая совместимость с различными экосистемами, и работает на фирменном чипе Xiaomi MJA1. Устройство сертифицировано по европейскому стандарту кибербезопасности EN18031. Питание обеспечивает литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2450 мА·ч, которого хватает примерно на шесть месяцев обычного использования.