В конце прошлого года компания 8BitDo намекнула на скорый выход нового беспроводного геймпада. По единственному опубликованному изображению устройство напоминало Ultimate 2 Wireless, однако названия у новинки тогда не было — производитель лишь сообщил, что покажет свой «Pro»-контроллер на CES 2026.

Теперь тайна раскрыта: новый контроллер получил название 8BitDo Ultimate 3E. Он разработан для Xbox и ПК, но также совместим с устройствами Apple и Android, а кроме того поддерживает более старые консоли Xbox One. По сути, Ultimate 3E унаследовал ряд особенностей Ultimate 2 Wireless, включая три пары плечевых кнопок, TMR-стики, две задние кнопки и фирменную беспроводную зарядную док-станцию.

Помимо этого, 8BitDo добавила RGB-подсветку, переключатели хода триггеров и 6-осевые датчики движения. Правда, гироскопические функции доступны только на ПК, а заявленная частота опроса 1000 Гц не поддерживается на консолях Xbox. Зато Ultimate 3E получил более широкий угол хвата, что должно положительно сказаться на эргономике.

Дополнительный комфорт при длительных игровых сессиях обеспечивают новые силиконовые накладки на рукоятях. Среди других отличий от Ultimate 2 Wireless — значительно расширенные возможности кастомизации. Контроллер поддерживает сменные стики, крестовины, модули ABXY-кнопок и даже съёмную фронтальную панель.

Информацию о цене 8BitDo пока не раскрыла, однако компания дала понять, что релиз Ultimate 3E запланирован на период с апреля по конец июня 2026 года.


