Вместе с моделями EliteBook X G2q и EliteBook X G2a компания HP анонсировала ещё один ноутбук серии EliteBook X — EliteBook X G2i на процессорах Intel. Ему также сопутствует версия EliteBook X Flip G2i, которая, как следует из названия, может использоваться в формате планшета. Кроме того, в линейке появилась третья, облегчённая модификация EliteBook X G2i, в которой ради снижения массы до 999 граммов были принесены в жертву некоторые функции. HP не упоминает Panther Lake напрямую, ограничиваясь формулировкой «процессоры Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7 следующего поколения». Все модели доступны в версиях с поддержкой vPro и без неё.

EliteBook X G2i и EliteBook X Flip G2i поддерживают до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5x-8533. Также доступна конфигурация с 32 или 64 ГБ более быстрой памяти LPDDR5x-9600. Облегчённая версия G2i ограничена 24 ГБ LPDDR5x-8533. Набор портов включает два Thunderbolt 4.0, один USB Type-C с поддержкой DisplayPort и зарядки, один USB-A 5 Гбит/с, HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиоразъём. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, также доступен опциональный 5G-модем, однако в лёгкой версии G2i он не поддерживается.

HP EliteBook X G2i

По умолчанию EliteBook X G2i и EliteBook X Flip G2i оснащаются аккумулятором ёмкостью 56 Вт·ч, а при желании можно выбрать батарею на 68 Вт·ч. Для облегчённой версии Flip такой вариант недоступен. Аналогичная ситуация и с зарядными устройствами: лёгкий G2i комплектуется адаптером USB Type-C мощностью 65 Вт, тогда как две другие версии могут быть укомплектованы блоком питания на 100 Вт. Все три модификации оснащаются веб-камерой с разрешением 5 Мп.

HP предлагает широкий выбор экранов для EliteBook X G2i и EliteBook X Flip G2i. Варианты включают LCD, WLED, OLED и tandem OLED панели с разрешением WUXGA (1920 × 1200) и 3K (2880 × 1800). Некоторые OLED и tandem OLED экраны поддерживают частоту обновления 120 Гц с переменной частотой VRR. Все дисплеи в модели X Flip G2i сенсорные, а тачскрин доступен и для обычного X G2i в отдельных конфигурациях. Облегчённый EliteBook X G2i, в свою очередь, ограничен одним вариантом — 3K OLED-панелью с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.