Dell вывела на рынок UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor — 52-дюймовый 6K-дисплей, рассчитанный на замену двух и более экранов, с одновременной поддержкой до четырёх ПК и Mac и встроенным хабом Thunderbolt 4.

Новый монитор ориентирован на профессиональные рабочие места и, по замыслу производителя, должен заменить связку из нескольких дисплеев одним сверхшироким экраном. Диагональ панели составляет 52 дюйма, что по занимаемой площади сопоставимо с двумя или даже тремя стандартными мониторами.

Разрешение дисплея — 6 144 × 2 560 пикселей. В Dell отмечают, что по числу пикселей такая конфигурация превосходит 43-дюймовый 4K-монитор в сочетании с двумя 27-дюймовыми экранами QHD. При этом плотность пикселей на 25% выше, чем у подобного набора, и составляет 129 ppi. Этот показатель не дотягивает до уровня Retina, однако, по заявлению компании, его достаточно для комфортной работы на большом экране без заметной потери чёткости.

В основе устройства используется IPS Black-панель с контрастностью 2000:1 и более глубоким чёрным цветом по сравнению с обычными IPS-матрицами. Максимальная частота обновления достигает 120 Гц, что делает монитор пригодным не только для офисных задач, но и для профессиональной работы с графикой и видео.

Dell также сделала акцент на снижении нагрузки на зрение. Производитель утверждает, что UltraSharp 52 излучает до 60% меньше синего света по сравнению с аналогичными решениями при сохранении профессиональной цветопередачи. Встроенный датчик внешнего освещения автоматически подстраивает яркость и цветовую температуру под условия окружающей среды в течение рабочего дня.





Ключевая особенность модели — интегрированный хаб Thunderbolt 4. Монитор подключается к основному Mac или ПК одним кабелем и способен одновременно подавать питание мощностью до 140 Вт. На передней панели предусмотрены выдвижные порты быстрого доступа: два USB-C с мощностью до 27 Вт и один USB-A на 10 Вт.

На корпусе также размещены четыре порта USB-A 10 Гбит/с, три USB-C 10 Гбит/с, два DisplayPort 1.4, два HDMI и сетевой порт Ethernet 2,5 Гбит/с. Такая конфигурация позволяет использовать монитор как центральный узел подключения периферии.

UltraSharp 52 поддерживает одновременное подключение до четырёх компьютеров — как ПК, так и Mac. Встроенная функция multi-stream transport в сочетании с расширенным режимом «картинка-в-картинке» позволяет сегментировать экран между несколькими источниками. Дополняет эту возможность встроенный KVM-переключатель, благодаря которому все подключённые системы можно управлять одной клавиатурой и мышью, подключёнными непосредственно к монитору.

Продажи Dell UltraSharp 52 Thunderbolt Hub Monitor (модель U5226KW) стартовали 6 января. Цена версии с подставкой составляет 2 899,99 доллара США, вариант без подставки обойдётся в 2 799,99 доллара.