Компания Dell выпустила два бюджетных игровых монитора, ориентированных на пользователей, которым важна высокая частота обновления без переплаты за премиальные модели. Новинки SE2726HGS и SE2726HG имеют одинаковые ключевые характеристики и отличаются лишь конструкцией подставки. Версия HGS предлагает регулировку по высоте, поворот и наклон, тогда как модель HG оснащена более простой подставкой с возможностью изменения только угла наклона.

Оба монитора используют 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920 × 1080 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Поддержка AMD FreeSync Premium устраняет разрывы изображения, также заявлены HDR и переменная частота обновления при подключении по HDMI. Время отклика составляет 5 мс GTG в стандартном режиме и может снижаться до 0,5 мс GTG в экстремальном режиме. Яркость панели достигает 300 нит, контрастность — 1000:1, углы обзора — 178 градусов. Цветовой охват составляет 99 процентов пространства sRGB, поддерживается отображение 16,7 миллиона цветов.

Dell SE2726HGS monitor

Dell уделила внимание защите зрения. Оба монитора оснащены технологиями снижения уровня синего света, работают без мерцания, имеют антибликовое покрытие и поверхность с твёрдостью 3H. Модели получили сертификацию комфорта для глаз с рейтингом 3 звезды.

Набор разъёмов у обеих версий идентичен: два порта HDMI и один DisplayPort 1.4 с поддержкой вывода изображения в формате 1080p при 240 Гц. Поддерживаются HDCP, а также работа с Windows и macOS. В комплекте с SE2726HGS поставляется HDMI-кабель, тогда как SE2726HG комплектуется кабелем HDMI 2.0. Оба монитора поддерживают крепление VESA 100 × 100.

Dell SE2726HG monitor

Среднее энергопотребление составляет около 19,7 Вт при обычном использовании, максимальное — до 40 Вт. Габариты моделей практически одинаковы, однако версия HGS тяжелее из-за более функциональной подставки.





Рекомендованная цена SE2726HGS составляет 170 долларов, а SE2726HG — 140 долларов.