Помимо новых игровых ноутбуков, настольного ПК Alienware Area-51 и мультимедийных лэптопов, Dell показала на CES 2025 сразу два новых монитора — UltraSharp 52 и UltraSharp 32. Наибольший интерес вызывает именно Dell UltraSharp 32 (U3326Q), получивший 4K QD-OLED-панель, частоту обновления 120 Гц и набор функций для профессиональной работы с цветом.

Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED ориентирован на креативных специалистов, которым требуется максимально точная цветопередача для создания контента. 32-дюймовый дисплей предлагает практически бесконечную контрастность на уровне 1,5 млн:1, частоту обновления 120 Гц, а также поддержку DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision HDR. Благодаря этому монитор обеспечивает глубокие чёрные цвета как в SDR, так и в HDR-контенте.

Поскольку UltraSharp 32 рассчитан на профессионалов — включая видеомонтажёров и кинематографистов, — он поставляется с заводской калибровкой DeltaE < 1. Монитор охватывает 100% цветовых пространств DCI-P3 и Display P3, 94% AdobeRGB и 100% sRGB. Дополнительно он оснащён встроенным колориметром с возможностью сохранения цветовых профилей. Пользователи могут управлять настройками цвета через программируемые аппаратные кнопки, а IT-отделы — администрировать монитор удалённо с помощью Dell Color Management и Color Management Console.

Одной из ключевых особенностей UltraSharp 32 стала первая в мире антибликовая QD-OLED-панель с покрытием Anti-Glare Low Reflectance (AGLR). Это покрытие снижает отражения и блики, делая монитор комфортным для работы даже в ярко освещённых помещениях.

В плане интерфейсов монитор оснащён портом Thunderbolt 4 с подачей питания до 140 Вт, дополнительным USB-C на 27 Вт, USB-A портами мощностью 10 Вт, а также разъёмом RJ45 с поддержкой Ethernet 2,5 Гбит/с.





Dell UltraSharp 32-дюймовый QD-OLED-монитор поступит в продажу 24 февраля по цене 2 600 долларов.