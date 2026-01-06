В рамках выставки CES 2026 компания Samsung анонсировала новое поколение своих премиальных ноутбуков. Линейка Galaxy Book 6 включает базовую модель Galaxy Book 6, продвинутый Galaxy Book 6 Pro и флагманский Galaxy Book 6 Ultra. Новинки получили обновлённый тонкий дизайн, AMOLED-дисплеи и новейшие процессоры Intel Core Ultra Series 3.

Флагманом серии стал Galaxy Book 6 Ultra, ориентированный на ресурсоёмкие задачи вроде видеомонтажа, создания контента с использованием ИИ и мультимедийных развлечений. В прошлом поколении Samsung пропустила модель Ultra, но в 2026 году вновь вернула её в линейку. Ноутбук оснащён 16-дюймовым сенсорным дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением WQXGA+, антибликовым покрытием и яркостью до 1000 нит, обеспечивающим высокую чёткость, насыщенные цвета и глубокий контраст.

В основе Galaxy Book 6 Ultra лежат процессоры Intel Core Ultra Series 3, которые обеспечивают до 50 TOPS производительности ИИ благодаря встроенному нейропроцессору. Это позволяет выполнять интеллектуальные задачи непосредственно на устройстве без обращения к облачным сервисам. Пользователям доступны конфигурации с процессорами Core Ultra X9, Ultra X7 и Ultra 7 Series 3. За графику могут отвечать как встроенные решения Intel Arc, так и дискретные видеокарты Nvidia GeForce RTX 5070 или RTX 5060.

Такое сочетание характеристик делает Galaxy Book 6 Ultra подходящим не только для творчества, но и для графически требовательных приложений и игр. Ноутбук поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 2 ТБ SSD-накопителя, при этом предусмотрен дополнительный слот для расширения хранилища. Аудиосистема состоит из шести динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Среди интерфейсов — Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Аккумулятор ёмкостью 80,2 Вт·ч обеспечивает до 30 часов воспроизведения видео и поддерживает быструю зарядку.

Серия Galaxy Book 6 Pro представлена в версиях с диагональю 14 и 16 дюймов и сочетает высокую производительность с портативностью. Как и флагман, модели Pro используют процессоры Core Ultra Series 3 — Core Ultra X7, Ultra 7 и Ultra 5 — а также встроенный NPU для ИИ-задач. Ноутбуки оснащаются AMOLED-дисплеями с сенсорным управлением, что делает их удобными для творчества и потребления контента.





Объём оперативной памяти составляет 16 или 32 ГБ LPDDR5X, а хранилище — до 1 ТБ PCIe SSD. 16-дюймовая версия Galaxy Book 6 Pro дополнительно получила слот для расширения накопителя. За графику отвечает интегрированная Intel Arc, достаточная для повседневной работы и несложных творческих задач. Система охлаждения была переработана и получила испарительную камеру, что обеспечивает более тихую и стабильную работу. Ёмкость аккумулятора зависит от диагонали экрана и достигает 78 Вт·ч у старшей модели, обеспечивая автономность на целый рабочий день.

Базовый Galaxy Book 6, как и версия Pro, доступен с экранами 14 и 16 дюймов и предлагает новейшие процессоры Intel в более доступном сегменте. Он оснащается Core Ultra 7 и Core Ultra 5 Series 3, графикой Intel Arc, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD объёмом до 1 ТБ. Для 16-дюймовой модели доступен сенсорный экран, однако в стандартных конфигурациях используется LCD-дисплей, включая IPS-панель в старшей версии.

Несмотря на более доступное позиционирование, Galaxy Book 6 сохраняет фирменный подход Samsung к дизайну, улучшенное охлаждение, динамики с поддержкой Dolby Atmos и широкий набор портов. Эта модель ориентирована на повседневные задачи и предлагает надёжную производительность, унаследовав многие премиальные особенности старших версий.

Samsung пока не раскрыла глобальные цены и точные сроки выхода Galaxy Book 6 на всех рынках. Ожидается, что продажи в отдельных регионах начнутся уже к концу текущего месяца, а затем линейка появится и в других странах. Все три модели будут доступны в сером и серебристом цветах, а в некоторых регионах также выйдет корпоративная версия Galaxy Book 6 Enterprise Edition.