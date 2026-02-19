Капитализация Samsung приблизилась к рекордной отметке — около $876,24 млрд, а акции пересекли рубеж $130. Скок в стоимости за год впечатляет: 358% против $244,51 млрд год назад. В основе роста — крупные контракты на производство чипов, переход к массовому выпуску памяти HBM4 и ожидания, что спрос на специализированные модули останется высоким несколько лет.

Почему выросла капитализация Samsung

В феврале компания закрепила несколько публичных успехов: договор на $16,5 млрд на выпуск полупроводников для Tesla, начало массового производства HBM4 и сообщения о том, что большая часть первых партий HBM4 пойдёт Nvidia. HBM4 — не просто чип памяти: это компонент систем-ускорителей для задач искусственного интеллекта, которые покупают гипермасштаберы и крупные облачные игроки.

Текущее значение капитализации: $876,24 млрд.

Рост за год: 358% (с $244,51 млрд).

Цена акции: выше $130.

Сообщаемая цена HBM4: около $700 за модуль — примерно на 30% выше, чем годом ранее.

Крупный контракт: $16,5 млрд на производство чипов для Tesla.

HBM4 и кто ещё производит память

На рынке высокопроизводительной памяти HBM3, HBM3E и HBM4 сегодня работают всего три производителя: Samsung, SK Hynix и Micron. Появление HBM4 в массовом производстве у Samsung даёт компании временное преимущество по объёму поставок и позиции при переговорах о ценах, особенно если крупные заказчики, вроде Nvidia, согласятся на долгосрочные контракты.

При этом рынок памяти остаётся цикличным и чувствителен к спросу со стороны ИИ-инкубаторов: если гипермасштаберы увеличат закупки, производители смогут удерживать высокие цены; если спрос скорректируется, ценовые уровни и маржи быстро упадут.

Кому выгоден рост и какие есть риски

Главный бенефициар — сама Samsung: доходы от высокомаржинальных HBM-модулей и крупные OEM-контракты напрямую повышают прибыль и ценность акций. Выгодоприобретателями также станут инвесторы, которые уже зашли в бумагу перед ростом. Nvidia получает надёжные поставки для своей будущей платформы Vera Rubin, а гипермасштаберы — доступ к более быстрым ускорителям.





Риски очевидны. Зависимость от нескольких крупных клиентов повышает уязвимость: отказ или перенос заказа у одного крупного партнёра может создать избыток мощности. Повышение цены HBM4 до примерно $700 за единицу помогает марже сейчас, но сдерживает массовое распространение — часть спроса может переместиться на альтернативные архитектуры или задержаться до снижения цен.

Что ждать дальше

Если спрос на вычислительную память для ИИ останется сильным и дефицит продлится за 2027 год, Samsung может продолжить рост и даже приблизиться к отметке в $1 трлн. В противном случае рынок быстро вернётся к циклической норме и цена акций отреагирует на изменение спроса не менее быстро, чем выросла.