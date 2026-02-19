После серии утечек компания Amazfit официально анонсировала T-Rex Ultra 2 — новый флагман в линейке защищённых смарт-часов для активного отдыха. Ключевым обновлением стало значительное увеличение ёмкости аккумулятора: вместо 500 мА·ч, как у предыдущей модели, здесь используется высокоплотная батарея на 870 мА·ч, что означает прирост на 74%. При этом вес устройства практически не изменился и составляет 89,2 г против 89 г у оригинального T-Rex Ultra. Добиться этого удалось за счёт использования титана класса Grade 5 для задней крышки корпуса, безеля и аппаратных кнопок, который пришёл на смену нержавеющей стали 316L, применявшейся в модели 2023 года.

Экран также получил серьёзное обновление. Часы оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и пиковой яркостью до 3000 нит. Это на 300% выше, чем у предыдущего поколения с максимумом в 1000 нит, что заметно улучшает читаемость экрана при ярком солнечном свете, в горах и других сложных условиях. Объём встроенной памяти увеличен с 4 до 64 ГБ, благодаря чему часы получили предустановленные офлайн-топографические карты с разделением асфальтированных и грунтовых маршрутов. Если ранее пользователям приходилось вручную загружать карты OSM, то T-Rex Ultra 2 предлагает встроенную пошаговую навигацию с одновременной поддержкой шести спутниковых систем.

Функциональность устройства расширена за счёт встроенного двухрежимного светодиодного фонарика с яркостью 200 или 300 люкс и режимом SOS. Это полноценное аппаратное решение, заменившее подсветку через экран, использовавшуюся ранее. Для европейского рынка также добавлена поддержка бесконтактных платежей через NFC. Часы сохранили сертификации для экстремальных условий эксплуатации и способны работать при температурах до -30 °C, а также выдерживают давление воды до 10 ATM, что делает их подходящими для фридайвинга и водных видов спорта на высокой скорости.

Официальная цена T-Rex Ultra 2 пока не объявлена, однако недавно модель была замечена у одного из европейских ритейлеров по цене 512,90 евро, что эквивалентно примерно 605 долларам США.