Ford объявил о разработке компактного электрического пикапа на новой «Universal Electric Vehicle» (UEV) платформе с целевой ценой около $30 000 — и на этот раз компания явно ставит на рентабельность, а не на гонку за функциями. Автомобиль проектируют с нуля, сокращая число деталей и упрощая производство; батареи будут литий‑железо‑фосфатными, а сборка ячеек и пакетов намечена в Мичигане.

Цена и дата выхода

Целевая розничная цена — $30 000. Официального имени, окончительных показателей запаса хода и точной даты запуска Ford пока не объявил; компания обещает раскрыть больше деталей позже в этом году. Производство батарей и сборка пакетов запланированы на BlueOval Battery Park в Marshall, что повышает шансы модели соответствовать требованиям федеральных льгот для электромобилей.

Чем отличается UEV-платформа

UEV — не переделка бензиновой рамы, а чистый дизайн от специализированной команды. Ford сокращает количество компонентов и узлов, чтобы упростить сборку и снизить затраты на производство уже на этапе проектирования.

На 20% меньше деталей по сравнению с типичными программами Ford.

На 25% меньше крепежа.

На 40% меньше рабочих станций на конвейере.

Аэродинамика: команда, где работают инженеры из Формулы‑1, добилась более чем 15% лучшей аэродинамической эффективности по внутренним тестам Ford — важный фактор для уменьшения потребности в батарее.

Снижение числа компонентов и оптимизация процессов напрямую переводятся в экономию: меньший объём сборки, меньше складских SKU и упрощённая логистика — все это уменьшает себестоимость и даёт шанс удержать цену в районе $30 000 без критического ущерба для маржи.

Почему LFP и компактный формат

Ford выбрал литий‑железо‑фосфатные батареи (LFP) как инструмент снижения стоимости. LFP дешевле и долговечнее при большом числе циклов, но имеют меньшую энергоёмкость, поэтому ставка делается на эффективность кузова и аэродинамику, а не на гигантский аккумулятор.





Это проверенная формула для массового рынка: экономичные химии аккумуляторов уже используются у брендов, ориентированных на объём, а компактный пикап типа Maverick показал, что в США есть спрос на функциональную, но недорогую «малую» грузовую машину. Если Ford удачно совместит цену, полезность и реальный запас хода, модель может привлечь покупателей, которые сейчас выбирают седаны и компактные кроссоверы.

Открытый вопрос — сумеет ли Ford удержать обещанную стоимость при реальной комплектации и после учёта опций. Производственные экономии и локальные батареи помогают, но конкуренты тоже не дремлют: премьеры от традиционных игроков и новые предложения от китайских производителей подталкивают цены вниз и стандартизируют ожидания покупателей.

В ближайшие месяцы важнее всего узнать окончательное имя модели, реальные данные по запасу хода и цену в разных комплектациях — от этих цифр будет зависеть, станет ли UEV‑пикап коммерчески успешным продуктом или очередным экспериментом с амбициозной ценой.