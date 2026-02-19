Rutube объявил о запуске продажи билетов в кино прямо на платформе: пользователи смогут покупать билеты без перехода на сторонние сервисы, а кинопрокатчики — использовать аудиторию сервиса для промо и специальных событий. Компания планирует привязывать релизы к «событиям» на платформе и интегрировать прямые продажи в карточки фильмов — шаг анонсирован генеральным продюсером Rutube и онлайн‑кинотеатра Premier.

Когда начнут продавать билеты на Rutube

Точная дата запуска не названа; в анонсе сказано, что функция появится «скоро». На платформе уже отмечают, что месячная аудитория Rutube превышает 85 млн пользователей, поэтому старт продажи билетов рассчитан на быстрый охват. Параллельно сервис будет формировать тематические события вокруг премьер — источник приводит в пример недавние успешные прокаты: «Простоквашино» (2,4 млрд рублей в прокате) и «Сказка о царе Салтане» (за первую неделю более 730 млн рублей), которые Rutube поддерживал промо‑активностями.

Скоро мы также запустим прямые продажи билетов в кино через Rutube, чтобы зрители могли покупать их непосредственно на платформе. David Kocharov, генеральный продюсер Rutube и Premier

Идея не уникальна: у международных платформ были интеграции продажи билетов для концертов и событий, и для Rutube это логичный шаг монетизации трафика. Практическая ценность — в удобстве для зрителя и в возможности прокатчиков таргетировать рекламу на зрителей, уже заинтересованных в конкретных фильмах. Но успех зависит от технической интеграции с билетными системами и от договоров с сетями кинотеатров — иначе денег за переходы будут получать промо‑партнёры, а не Rutube.

Остаётся открытым вопрос: станет ли это полноценной альтернативой билетным агрегаторам или механизмом допродаж для уже существующих игроков — и сможет ли Rutube удержать зрителя весь путь от анонса до оплаты.