До презентации Galaxy Unpacked осталась ровно неделя, и компания Samsung активно подогревает интерес серией тизеров. Последние из них посвящены Galaxy AI и новым возможностям редактирования изображений, которые появятся во встроенном приложении камеры на устройствах Galaxy.

Samsung всё активнее интегрирует ИИ-инструменты в обработку фотографий, добавляя в стандартное приложение камеры более креативные функции. Пользователи смогут снимать, редактировать и публиковать изображения в одном месте, не переключаясь между разными приложениями.

Отдельно компания подчёркивает поддержку мультимодального ввода. Это означает, что для редактирования снимков можно будет просто описать желаемые изменения обычными словами или даже нарисовать схематичные формы от руки. Система на базе Galaxy AI будет интерпретировать эти подсказки и превращать их в реалистичные объекты или правки изображения.

В ближайшие дни Samsung, как ожидается, выпустит ещё несколько тизеров в преддверии Galaxy Unpacked. Тем, кто хочет более структурированный обзор всех слухов о линейке S26, компания и профильные издания уже предлагают материалы о том, чего ожидать от Galaxy S26, S26+ и отдельной версии S26 Ultra.