Почтовый сервис Mail встроил в веб-версию главной страницы ТВ-видеоплеер с прямой трансляцией до 10 популярных телеканалов. За первый месяц тестирования время пребывания пользователей на сайте выросло на 31%.

Ежедневная аудитория ТВ-видеоплеера Mail превышает 4 млн пользователей в возрасте 25–44 лет.

Таймспент на главной странице Mail увеличился в 1,3 раза за месяц тестирования.

Видеоплеер транслирует до 10 телеканалов бесплатно и без отдельного приложения.

Как работает ТВ-видеоплеер Mail

Новый формат рассчитан на фоновое потребление контента. Пользователи запускают прямую трансляцию телеканалов параллельно с повседневными задачами — чтением почты, просмотром новостей, работой с документами. Трансляция идёт прямо в браузере, без перехода на сторонние ресурсы и без подписки.

Ежедневно с ТВ-видеоплеером взаимодействуют более 4 миллионов человек. Ядро аудитории — пользователи от 25 до 44 лет. Именно эта возрастная группа чаще всего совмещает онлайн-просмотр телеканалов с другими занятиями, превращая телевидение в привычный фоновый формат.

Что говорят в Mail о монетизации ТВ-видеоплеера

Руководитель направления монетизации Mail Маргарита Волкова объяснила стратегию запуска: «Запуск ТВ-видеоплеера — еще один шаг к созданию удобной контентной среды, где пользователи могут получать актуальную информацию и развлечения в одном месте. Мы стремимся предлагать пользователям разные форматы контента, а новый видеоформат также открывает для рекламодателей возможность размещать персонализированные и адресные предложения. В результате пользователи видят именно то, что соответствует их интересам, а бренды получают более эффективный канал коммуникации».

Таким образом, видеоплеер решает две задачи одновременно. Для аудитории — бесплатный доступ к прямому эфиру телеканалов без лишних переходов. Для рекламодателей — новый инвентарь с возможностью адресного размещения внутри видеопотока на одной из самых посещаемых страниц рунета.



