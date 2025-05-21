Сервис получил обновлённую архитектуру, интерфейс и расширенные возможности публикаций.
VK полностью обновила платформу «Ответы Mail». Сервис, известный как пространство для вопросов и советов, теперь предлагает пользователям более широкий функционал для общения, обмена опытом и публикации контента.
Обновление затронуло техническую основу: переработанная архитектура ускоряет работу и упрощает внедрение новых функций. Интерфейс стал современнее, а персонализированные ленты с рекомендательными алгоритмами помогают быстрее находить интересный контент.
Три новых формата публикаций
Теперь пользователи могут создавать посты трёх типов:
- Мнение — для выражения позиции, обсуждений и обмена опытом
- Знания — для кратких и точных ответов на конкретные вопросы
- Истории — для объёмных текстов с личным опытом, наблюдениями и анализом
Каждый тип записи поддерживает расширенную текстовую разметку, а также добавление фото, видео и опросов.
Сервис внедрил систему тематических пространств: пользователи могут подписываться на интересные темы и авторов. Также была обновлена рейтинговая система: появился показатель «карма», который отражает вклад участника в развитие сообщества.
«Поисковые технологии и нейросети становятся всё точнее, но люди по-прежнему ищут обратную связь от других людей. “Ответы” дают не только правильные, но и человечные ответы — с живым опытом, поддержкой и участием. Это и есть настоящая ценность платформы», — прокомментировала Ольга Клочкова, руководитель сервиса.
Статистика проекта
- Год запуска: август 2006
- Всего задано: 175 млн вопросов, опубликовано 1,2 млрд ответов
- Аудитория (Mediascope, январь 2025): 38,6 млн в месяц, 3,7 млн в день
- Рост за 2024 год: +26 % в месяц, +38 % в день