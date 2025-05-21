Сервис получил обновлённую архитектуру, интерфейс и расширенные возможности публикаций.

VK полностью обновила платформу «Ответы Mail». Сервис, известный как пространство для вопросов и советов, теперь предлагает пользователям более широкий функционал для общения, обмена опытом и публикации контента.

Обновление затронуло техническую основу: переработанная архитектура ускоряет работу и упрощает внедрение новых функций. Интерфейс стал современнее, а персонализированные ленты с рекомендательными алгоритмами помогают быстрее находить интересный контент.

Три новых формата публикаций

Теперь пользователи могут создавать посты трёх типов:

Мнение — для выражения позиции, обсуждений и обмена опытом

— для выражения позиции, обсуждений и обмена опытом Знания — для кратких и точных ответов на конкретные вопросы

— для кратких и точных ответов на конкретные вопросы Истории — для объёмных текстов с личным опытом, наблюдениями и анализом

Каждый тип записи поддерживает расширенную текстовую разметку, а также добавление фото, видео и опросов.

Сервис внедрил систему тематических пространств: пользователи могут подписываться на интересные темы и авторов. Также была обновлена рейтинговая система: появился показатель «карма», который отражает вклад участника в развитие сообщества.

«Поисковые технологии и нейросети становятся всё точнее, но люди по-прежнему ищут обратную связь от других людей. “Ответы” дают не только правильные, но и человечные ответы — с живым опытом, поддержкой и участием. Это и есть настоящая ценность платформы», — прокомментировала Ольга Клочкова, руководитель сервиса.

Статистика проекта