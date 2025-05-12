В сервисах Почта и Облако Mail появился новый тариф — «Семейный». Подписка рассчитана на совместное использование и предлагает расширенный набор функций для группы из нескольких человек. Теперь пользователи смогут объединяться в одну семью и делиться облачным хранилищем объёмом 1 ТБ.

Подключив тариф, владелец может добавить в подписку до четырёх участников. Все члены семьи получают доступ к общим папкам и альбомам в специальном разделе «Семья». Это упрощает совместную работу с файлами — личные документы остаются приватными, а общие автоматически доступны всем участникам без дополнительных настроек.

Что входит в подписку

1 ТБ общего пространства в облаке

До 5 пользователей в одной семье

Раздел «Семья» с папками и альбомами для всех участников

Безлимитная автозагрузка фото и видео со смартфонов

Простое управление участниками подписки

Безлимитная автозагрузка — одна из ключевых функций. Все фото и видео, загружаемые со смартфона, не занимают место в облаке и автоматически доступны членам семьи.

Упрощённое управление и общий доступ

Тариф ориентирован на повседневные задачи семейных пользователей: обмен фотографиями, хранение документов и организация общих альбомов. Владелец подписки получает расширенные функции управления и может легко добавлять или удалять участников.

По словам Сергея Прокудина, руководителя продуктового направления Почты и Облака Mail, новая подписка стала ответом на запросы пользователей: