В сервисах Почта и Облако Mail появился новый тариф — «Семейный». Подписка рассчитана на совместное использование и предлагает расширенный набор функций для группы из нескольких человек. Теперь пользователи смогут объединяться в одну семью и делиться облачным хранилищем объёмом 1 ТБ.
Подключив тариф, владелец может добавить в подписку до четырёх участников. Все члены семьи получают доступ к общим папкам и альбомам в специальном разделе «Семья». Это упрощает совместную работу с файлами — личные документы остаются приватными, а общие автоматически доступны всем участникам без дополнительных настроек.
Что входит в подписку
- 1 ТБ общего пространства в облаке
- До 5 пользователей в одной семье
- Раздел «Семья» с папками и альбомами для всех участников
- Безлимитная автозагрузка фото и видео со смартфонов
- Простое управление участниками подписки
Безлимитная автозагрузка — одна из ключевых функций. Все фото и видео, загружаемые со смартфона, не занимают место в облаке и автоматически доступны членам семьи.
Упрощённое управление и общий доступ
Тариф ориентирован на повседневные задачи семейных пользователей: обмен фотографиями, хранение документов и организация общих альбомов. Владелец подписки получает расширенные функции управления и может легко добавлять или удалять участников.
По словам Сергея Прокудина, руководителя продуктового направления Почты и Облака Mail, новая подписка стала ответом на запросы пользователей:
«Семейная подписка делает наш облачный сервис ещё удобнее. Каждый участник получает собственный доступ, а совместное пространство — легко настраивается и работает “из коробки”. Мы стремимся к тому, чтобы технологии действительно упрощали жизнь — и новый тариф именно об этом».