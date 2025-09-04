Облако Mail сообщило о резком росте интереса пользователей к семейным воспоминаниям. За первые шесть месяцев 2025 года сервис с помощью искусственного интеллекта сгенерировал более 1,7 млрд сторис из фотографий и видео — это на 6% больше, чем за тот же период 2024 года.

Особенно заметен рост в категории «Семейные истории/Фото с детьми»: за полугодие создано 116 млн подборок, что в два раза превышает прошлогодний показатель. По объему таких файлов в хранилище отмечен трёхкратный рост. Компания связывает динамику с запуском нового тарифа для семейных пользователей, где доступно больше места и дополнительных функций.





Популярные сценарии сторис в 2025 году

Лидером по-прежнему остаётся сценарий «Ваша коллекция», на его долю пришлось свыше 233 млн подборок.

Вторую позицию занимает «Путешествия по городу» — более 141 млн сторис.

Третье место у «Семейных историй» с детьми (116 млн).

Сценарии «Город из фото» (69 млн) и «Популярные люди на фото» (57 млн) сместились вниз, но остаются в топ-5.





«Ежедневно с помощью ИИ Облако генерирует более 11 млн сторис. Рост количества воспоминаний семей с детьми обусловлен нашим ориентиром на семейность и запуском специального тарифа в линейке Mail Space. В текущем году общее количество таких фото и видеофайлов пользователей выросло в 3 раза. Это говорит о растущем интересе к семейным продуктам, а также о высоком доверии к нашим технологиям», — отметил Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления Облако Mail.

Как работает ИИ в Облаке Mail

В основе технологии — нейросеть, которая определяет объекты на снимках и анализирует качество контента. Алгоритм выбирает удачные кадры и формирует из них подборки — сторис, доступные пользователям в Облаке Mail.