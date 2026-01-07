Компания Samsung анонсировала на выставке CES 2026 новую линейку OLED-телевизоров 2026 года, в которую вошли модели S85H, S90H, S95H и совершенно новый флагман S99H. Обновления затронули все ценовые сегменты, а модель S99H заняла место прошлогоднего топового S95F.

Флагманский Samsung S99H получил дизайн с металлической рамкой, что заметно отличается от модного сегодня ультратонкого и безрамочного подхода. Телевизор будет доступен с диагоналями 55, 65, 77 и 83 дюйма, все версии оснащены 4K-панелями с поддержкой частоты обновления до 165 Гц. Для моделей меньшего размера используются панели QD-OLED, тогда как 83-дюймовая версия основана на Tandem W-OLED панели от LG Display. По заявлению Samsung, яркость S99H выросла примерно на 35% по сравнению с S95F. Также телевизор получил антибликовое покрытие Glare Free 3.0 и поддержку беспроводного блока One Connect.

Модель S95H, которая также пришла на смену S95F, сохраняет аналогичное увеличение яркости и предлагает конструкцию с плотным прилеганием к стене. Она тоже поддерживает беспроводной One Connect и будет выпускаться в размерах от 48 до 83 дюймов. В этой серии Samsung продолжает использовать панели от двух поставщиков: для 48- и 83-дюймовых версий применяются W-OLED панели LG, а для остальных — QD-OLED.

Samsung S90H ориентирован на средний ценовой сегмент. Он получил прирост яркости примерно на 15%, обновлённую частоту обновления до 165 Гц и антибликовое покрытие Glare Free 3.0. Модельный ряд охватывает диагонали от 42 до 83 дюймов, при этом тип панели (QD-OLED или W-OLED) зависит от конкретного размера.

Базовой моделью линейки стал S85H. Он использует W-OLED панели LG во всех версиях и поддерживает частоту обновления 100 или 120 Гц в зависимости от конфигурации.





Все новые OLED-телевизоры Samsung 2026 года поддерживают формат Eclipsa Audio, HDR10+ Advanced, Dolby Atmos, работают на Tizen OS 10.0 и получат до семи лет обновлений «по воздуху». Для геймеров предусмотрены AI Auto Game Mode, FreeSync Premium, совместимость с G-Sync и поддержка VRR. Среди умных функций заявлены Alexa, AirPlay 2, Matter Hub, SmartThings и интеграция Microsoft Copilot.