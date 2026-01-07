Коллекция Hyperpop поступит в продажу в марте и будет представлена в трёх цветах: Techno Red, Remix Green и Rhythm Blue.

«Мы выкручиваем громкость на максимум с коллекцией, которая не просто выделяется, а буквально захватывает пространство», — заявил Лео Кардозо из команды PlayStation, отвечающей за дизайн цветов, материалов и отделки. По его словам, вдохновением для новых расцветок послужило свечение RGB-подсветки игровых сетапов, а сами цвета получились максимально яркими и выразительными.

Официальный релиз Hyperpop Collection состоится 12 марта, а предварительные заказы откроются 16 января. Аксессуары будут доступны через PlayStation Direct, а также у некоторых розничных партнёров в зависимости от региона.

Контроллеры Hyperpop DualSense будут продаваться по рекомендованной цене 85 долларов.

Сменные панели для консоли PS5 из коллекции Hyperpop также поступят в продажу ограниченным тиражом в отдельных регионах по цене 75 долларов.





Панели совместимы только с обновлённой версией PlayStation 5 slim и не подходят для базовой модели консоли и PlayStation 5 Pro.