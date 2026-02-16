По слухам от инсайдера KeplerL2, новая PlayStation 6 не будет полагаться исключительно на стандартный графический чип AMD RDNA 5 — Sony снова пойдёт по пути полусобственных решений и добавит к базе собственные «фишки». Это не просто техническая прихоть: такая стратегия даёт Sony рычаги для уникальных функций, отличного позиционирования на старте и контроля над производительностью в играх.

Чем будет отличаться GPU PlayStation 6

У Sony есть история: консоли серии PlayStation используют полусобственные чипы от AMD с фирменными доработками. PS5 был основан на архитектуре AMD и получил уникальные решения для трассировки лучей, а также узкоспециализированные блоки ввода-вывода и декомпрессии, которые существенно улучшили скорость загрузок и стриминг миров в играх.

Если PS6 действительно получит RDNA 5 как основу, это не означает «копию» ПК-версий или Xbox. Sony может добавить аппаратные ускорители, изменить блоки трассировки, внедрить выделенные нейронные блоки или иные ассистивные модули, которые дадут эксклюзивное поведение для её экосистемы и позволят оптимизировать игры под конкретные сценарии.

Кто выигрывает: Sony получает инструменты для яркого релиза и конкурентного преимущества, AMD — крупный контракт и долгосрочный доход от полусобственных решений. Кто проигрывает: часть разработчиков столкнётся с дополнительной работой по оптимизации под уникальные блоки, а игроки на ПК могут получить ещё больший разрыв в опыте между консолями и «отреференсными» видеокартами.

Контекст: Microsoft тоже сотрудничает с AMD, но у неё заметно другой подход — более тесное выравнивание с PC-архитектурой и ставка на унификацию платформы (Xbox + PC + облако). Sony традиционно делает ставку на «железную» эксклюзивность и собственные SDK, чтобы получить из машин максимальную отдачу в игровых сценариях.





Технические последствия для рынка: полусобственные дизайн-заказы повышают зависимость от AMD и удлиняют цикл проектирования. Для потребителя это часто означает уникальный игровой опыт на старте поколения, но и риски совместимости и меньшую переносимость оптимизаций на другие платформы.

Надёжных официальных подтверждений пока нет — это слух. Но даже как намёк он важен: Sony повторяет стратегию, которая уже давала ей преимущество. Следующие шаги — официальные заявления от Sony или подтверждение от партнёров по цепочке поставок, и тогда станет ясно, какие аппаратные отличия окажут реальное влияние на игры.