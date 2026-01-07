Компания Bluetti официально представила новый Charger 2 — интеллектуальный энергетический хаб, объединяющий зарядку от автомобиля и солнечных панелей. Charger 2 стал прямым преемником Charger 1 и получил заметные улучшения как по мощности, так и по функциональности.

Ключевым обновлением стала поддержка быстрой зарядки благодаря двухвходной архитектуре. Новая система позволяет одновременно использовать энергию от автомобильного генератора и солнечных панелей, обеспечивая суммарную выходную мощность до 1200 Вт. По заявлению Bluetti, скорость зарядки в 13 раз выше по сравнению с обычной 12-вольтовой автомобильной розеткой и почти в два раза выше, чем у предыдущего Charger 1.

На практике это означает, что Charger 2 способен зарядить аккумулятор ёмкостью 1 кВт·ч менее чем за один час. Для сравнения, стандартный прикуриватель на 12 В тратит на зарядку такой же батареи более 10 часов. Как и предыдущая модель, Charger 2 совместим практически со всеми сторонними портативными электростанциями. При этом Bluetti подчёркивает, что новинка использует ту же проводку, что и Charger 1, поэтому для апгрейда достаточно заменить основной блок без прокладки новых кабелей.

Что касается интерфейсов, DC-хаб оснащён удобным для самостоятельной установки разъёмом Anderson 12 В / 50 А, а также портами USB-A, USB-C и выходом под прикуриватель. Устройство способно стабильно выдавать до 600 Вт постоянного тока, чего достаточно для питания энергоёмких устройств — дизельных отопителей, светодиодного освещения, терминалов Starlink и автомобильных холодильников. Управление и мониторинг, включая просмотр истории энергопотребления, доступны через фирменное приложение Bluetti.

Среди дополнительных возможностей — готовность к установке в автодомах по принципу plug-and-play, двусторонняя зарядка, а также режимы обслуживания автомобильного аккумулятора. В их числе аварийный запуск двигателя мощностью до 800 Вт, поддерживающая подзарядка на 100 Вт и импульсное обслуживание аккумулятора.





Стоимость Bluetti Charger 2 без комплектующих составляет 499 долларов, а полный набор оценивается в 599 долларов.