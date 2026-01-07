Lenovo, выступающая официальным технологическим партнёром FIFA, совместно с футбольной организацией представила несколько устройств в специальном оформлении, посвящённом чемпионату мира по футболу 2026 года. В их числе — особые версии планшета Lenovo Idea Tab и складного смартфона Motorola Razr 60.

Idea Tab FIFA Edition поставляется в фирменной зелёной коробке с логотипами Lenovo и официальной символикой FIFA World Cup 2026. В комплект также входит специальный чехол-обложка в той же цветовой гамме. При этом сам планшет и входящий в комплект стилус Lenovo Tab Pen внешне не отличаются от стандартной версии устройства.

Несмотря на отсутствие изменений в дизайне корпуса, Lenovo предустановила на планшет набор фирменных обоев, вдохновлённых футбольным турниром. Информация о цене и сроках начала продаж Idea Tab FIFA Edition пока не раскрыта. Ожидается, что стоимость будет выше обычной версии, которая продаётся за 200 долларов, но не включает стилус и официальный чехол.

Motorola, в свою очередь, представила Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition в рамках линейки «Collections by Motorola», в которую, по всей видимости, также входят версии The Brilliant Collection, включая Razr 60 и Moto Buds Loop с отделкой Swarovski.

В отличие от планшета Lenovo, складной смартфон получил заметные внешние изменения. Задняя панель украшена динамичными геометрическими узорами, вдохновлёнными чемпионатом мира. Мягкая текстура и выбранные цвета символизируют футбольное поле, рост и эмоциональную связь болельщиков с турниром.





Внутри устройство также получило тематические элементы — фирменные обои и возможность добавлять водяной знак FIFA на фотографии. При этом технические характеристики полностью совпадают со стандартным Motorola Razr 60.

Motorola Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition будет продаваться исключительно в США и Канаде. Старт продаж намечен на 12 февраля, а цена составит 700 долларов.