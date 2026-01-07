Компания Anker официально анонсировала беспроводную зарядную станцию Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable). Устройство впервые появилось в базе данных Wireless Power Consortium ещё в 2025 году и теперь стало частью линейки новинок, показанных на CES 2026, наряду с другими аксессуарами бренда.

Новая зарядная станция Anker Prime позволяет одновременно заряжать до трёх устройств. На фронтальной стороне расположен беспроводной модуль с сертификацией Qi2, обеспечивающий мощность до 25 Вт. По заявлению Anker, этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 до 80 процентов менее чем за один час. Под ним находится второй беспроводной зарядный модуль мощностью 5 Вт, предназначенный для наушников или других компактных гаджетов.

Третья зарядная площадка размещена сзади и предназначена для Apple Watch, также с выходной мощностью 5 Вт. Компания описывает аксессуар как компактный и складной, сопоставимый по размеру с ладонью. Его габариты составляют 94 × 60 × 27 мм. Питание осуществляется через USB-C с поддержкой мощности до 45 Вт, а в комплект входит кабель USB-C — USB-C длиной около 1,5 метра. Покупателям будут доступны чёрная и белая версии устройства.

Ожидается, что Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable) поступит в продажу в конце февраля 2026 года по цене 150 долларов.