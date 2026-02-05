Компания Anker выпустила в Китае новый портативный аккумулятор Zolo Power Bank (10K, 35W, Built-In Dual USB-C Cables), также известный под модельным номером A110L. Новинка развивает идеи предыдущих устройств линейки Zolo и ориентирована на пользователей, которым важно заряжать несколько гаджетов одновременно без дополнительных кабелей.

Как следует из названия, пауэрбанк оснащён двумя встроенными кабелями USB-C. Помимо них, предусмотрен ещё один порт USB-C, и каждый из этих трёх выходов способен выдавать до 35 Вт при одиночном использовании. По заявлению Anker, этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 примерно до 50% за 22 минуты. Также на корпусе имеется порт USB-A с максимальной мощностью 22,5 Вт. При одновременном использовании нескольких выходов суммарная мощность зарядки, судя по характеристикам, ограничена 15 Вт.

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 10 000 мА·ч. Зарядка самого пауэрбанка осуществляется через USB-C с входной мощностью до 20 Вт. На корпусе размещён небольшой дисплей, который отображает уровень оставшегося заряда и статус зарядки.

Габариты устройства — 109,9 × 65,5 × 25,0 мм, вес — 221 г. В Китае Anker Zolo Power Bank продаётся по цене 159 юаней (примерно 23 доллара США). Покупателям доступны четыре цвета: розовый, белый, синий и чёрный.