anker zolo power bank 10k 35w built in dual usb c cables
Автор:

Компания Anker выпустила в Китае новый портативный аккумулятор Zolo Power Bank (10K, 35W, Built-In Dual USB-C Cables), также известный под модельным номером A110L. Новинка развивает идеи предыдущих устройств линейки Zolo и ориентирована на пользователей, которым важно заряжать несколько гаджетов одновременно без дополнительных кабелей.

Как следует из названия, пауэрбанк оснащён двумя встроенными кабелями USB-C. Помимо них, предусмотрен ещё один порт USB-C, и каждый из этих трёх выходов способен выдавать до 35 Вт при одиночном использовании. По заявлению Anker, этого достаточно, чтобы зарядить iPhone 17 примерно до 50% за 22 минуты. Также на корпусе имеется порт USB-A с максимальной мощностью 22,5 Вт. При одновременном использовании нескольких выходов суммарная мощность зарядки, судя по характеристикам, ограничена 15 Вт.

anker zolo power bank 10k 35w built in dual usb c cables colors

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 10 000 мА·ч. Зарядка самого пауэрбанка осуществляется через USB-C с входной мощностью до 20 Вт. На корпусе размещён небольшой дисплей, который отображает уровень оставшегося заряда и статус зарядки.

Габариты устройства — 109,9 × 65,5 × 25,0 мм, вес — 221 г. В Китае Anker Zolo Power Bank продаётся по цене 159 юаней (примерно 23 доллара США). Покупателям доступны четыре цвета: розовый, белый, синий и чёрный.

Источник: Notebookcheck
Ещё по теме:

Leave a reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *