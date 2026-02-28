Samsung представил Galaxy S26 Ultra — знакомый флагман с мощными камерами и топовым железом. Но если вы не хотите платить за каждую мелочь или ищете альтернативу с другими сильными сторонами, есть как минимум пять смартфонов, которые стоит рассмотреть вместо S26 Ultra.

OnePlus 15

OnePlus 15 — ближайший конкурент S26 Ultra по »сырым» характеристикам и при этом выгоднее по батарее и цене. Оба телефона работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5, предлагают до 1 ТБ хранилища и 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, но подход к балансу сил у них разный.

Что особенно выделяет OnePlus: аккумулятор 7 300 мА·ч и быстрая 120 Вт проводная зарядка (50 Вт беспроводная). Для сравнения, у S26 Ultra — 5 000 мА·ч, 60 Вт проводная и 25 Вт беспроводная. Если для вас приоритет — автономность и скорость пополнения заряда, OnePlus выглядит логичнее.

SoC — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

— Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Display type — LTPO 165Hz

— LTPO 165Hz Display dimensions — 6.78-inches

— 6.78-inches Display resolution — 2772 x 1272

Samsung Galaxy Z Fold 7

Если вам скучно от привычного форм-фактора, Z Fold 7 предлагает то, чего S26 Ultra не даст: большой разворачиваемый экран. Открыл — получил мини‑планшет около 8 дюймов для многозадачности и удобного просмотра медиа.

Технически Fold 7 чуть уступает Ultra — в нём Snapdragon 8 Elite предыдущего поколения, а камеры менее »навороченные». Но если главный критерий — опыт использования, а не просто числа в бенчмарках, разворачиваемый экран меняет правила игры.





SoC — Snapdragon 8 Elite

— Snapdragon 8 Elite Display type — Dynamic AMOLED

— Dynamic AMOLED Display dimensions — 6.5-inch external, 8-inch internal

— 6.5-inch external, 8-inch internal RAM — 12GB или 16GB

Google Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL — не про »сырую» мощь, а про искусственный интеллект и камеру. У него Tensor G5, оптимизированный под функции AI: автоответы, запись и расшифровка разговоров, умная сортировка почты и другие »фишки», которые в повседневности заметнее мегапикселей.

Камеры Google традиционно получают »волшебную» обработку, и на практике снимки часто смотрятся лучше, чем у телефонов с большими сенсорами. Если вы цените фотографию и удобные программные фишки — Pixel станет приятной альтернативой S26 Ultra.

SoC — Google Tensor G5

— Google Tensor G5 Display type — Super Actua

— Super Actua Display dimensions — 6.8-inches

— 6.8-inches Display resolution — 2992 x 1344

Moto Razr Ultra 2025

Если хочется что‑то компактное и стильное, обратите внимание на Moto Razr Ultra (2025). Это лучший современный флип‑смартфон: складывается в короткий компактный корпус, а внешний 4‑дюймовый экран оказался полезнее, чем многие ожидали.

Технически вы получаете снижение производительности: Snapdragon 8s Gen 3 уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, установленному в S26 Ultra. Но для большинства задач Razr Ultra более чем достаточен, а само устройство предлагает уникальный опыт, который обычный кирпич‑флагман не даст.

SoC — Snapdragon 8s Gen 3

— Snapdragon 8s Gen 3 Display type — AMOLED, pOLED

— AMOLED, pOLED Display dimensions — 6.9» main, 4» external

— 6.9» main, 4» external Display resolution — 2640 x 1080 main, 1272 x 1080 external

— 2640 x 1080 main, 1272 x 1080 external Память — 256GB, 12GB RAM

Samsung Galaxy A56

И напоследок — »дикая карта». Galaxy A56 не соревнуется с Ultra по характеристикам, но выигрывает там, где большинство покупателей экономит: цена. Это телефон, который »достаточно хорош» для повседневной жизни и при этом практически не оставляет ощущения компромисса.

Exynos 1580 тянет игры и приложения, батарея 5 000 мА·ч и 45 Вт зарядка дают уверенную автономность, а цена делает A56 самым разумным выбором для тех, кому не нужны 200‑мегапиксельные сенсоры или максимум возможностей S Pen.

SoC — Exynos 1580

— Exynos 1580 Display type — AMOLED

— AMOLED Display dimensions — 6.7-inches

— 6.7-inches RAM — 8GB

— 8GB Батарея — 5 000 мА·ч, 45 Вт зарядка

Samsung вновь пошла по пути итераций: S26 Ultra — улучшенная версия знакомого флагмана. Но рынок не стоит на месте: OnePlus делает ставку на батарею и цену, Google — на AI, а складные форм‑факторы и доступные »A»‑серии дают пользователю реальные альтернативы. Выбор сводится к приоритетам: автономность, камера‑AI, форм‑фактор или экономия — каждый из перечисленных телефонов выигрывает в своей категории.

Если думаете о покупке — сначала решите, что для вас важнее: максимальная »бумажная» мощь и набор камер у S26 Ultra или более выгодный баланс параметров у одной из альтернатив. И да, перед оплатой учитывайте цену и доступность в вашем регионе — иногда замена на прошлогоднюю модель того же бренда даёт ещё больше смысла.

А что вы выберете: батарею OnePlus, складной экран Fold, AI‑камеру Pixel, ретро‑шарм Razr Ultra или прагматичный A56?