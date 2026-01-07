На выставке CES 2026 Lenovo представила обновлённый IdeaPad Pro 5i, который получил заметно более производительные характеристики, чем раньше, с прицелом на аудиторию, работающую с ресурсоёмкими задачами. В максимальной конфигурации ноутбук оснащается процессором Core Ultra X9 388H — ориентированным на высокую производительность чипом из линейки Intel Panther Lake.

Этот процессор может работать в паре с видеокартой Nvidia RTX 5060 Laptop GPU. Такая связка позволяет комфортно заниматься творческой работой и другими требовательными задачами, а также запускать современные AAA-игры в разрешении 1440p без заметных проблем с производительностью.

Обновлённый IdeaPad Pro 5i предлагается с OLED-дисплеем диагональю до 16 дюймов и разрешением 2880×1800 пикселей. По заявлению Lenovo, экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификацию DisplayHDR TrueBlack 1000, что делает его подходящим для работы с графикой и видео.

Несмотря на тонкий и сравнительно лёгкий корпус, ноутбук получил неплохой набор портов. В их число входят два USB 3.2 Type-A, два Thunderbolt 4, HDMI 2.1, слот для SD-карт и 3,5-мм аудиоразъём. За беспроводные подключения отвечают Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Среди других особенностей — наличие двух слотов M.2 для SSD, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и аккумулятор ёмкостью до 99 Вт·ч. Lenovo сообщает, что IdeaPad Pro 5i на базе Panther Lake поступит в продажу во втором квартале 2026 года, а стартовая цена составит около 1699 долларов.



